Potvrzení Neweyho u Astonu Martin je na spadnutí

„Adrian byl spojován s mnoha týmy a byl by přínosem pro každý tým, ale nemáme nic, co bychom mohli oznámit,“ řekl mluvčí Astonu Martin pro BBC.

Přestup Neweyho ještě sice nebyl oficiálně oznámen, ale mělo by se tak stát už velmi brzy – konkrétně s největší pravděpodobností v úterý na tiskové konferenci.

Když Red Bull 1. května potvrdil to, co už všichni věděli, očekávalo se, že další kroky Neweyho povedou do Maranella. Postupně ale tato jistota začala blednout a v posledních měsících se začalo spekulovat o Astonu Martin.

„Newey? Ano, probíhaly diskuse. Ale pravděpodobně se jeho představy lišily od toho, co jsem si pro něj představoval,“ řekl Fred Vasseur pro L'Equipe. „Možná jednou najdeme společnou řeč. Ale jak jsem řekl, není to jeden člověk, kdo ovlivňuje výsledky týmu. Skupina je vždy silnější než jednotlivec.“

Tým, který vlastní Lawrence Stroll, masivně investuje. Spekuluje se, že před časem byli všichni zaměstnanci továrny posláni domů, aby mohl Stroll ukázat novou továrnu vzácnému hostovi – muži, který se u rýsovacího prkna zasloužil o 12 titulů jezdců a 13 titulů mezi týmy.

Aston Martin v Silverstonu postavil továrnu, ve které budou ty nejmodernější technologie a to včetně nového simulátoru a tunelu. K jeho spuštění by mělo dojít v následujících měsících.

30 milionů ročně

BBC se odvolává na zdroje uvnitř Astonu Martin, podle kterých Newey podepsal pětiletou smlouvu v hodnotě až 30 milionů liber ročně včetně bonusů a příplatků.

Nastoupit by měl příští rok v březnu. Připomeňme, že vývoj vozu pro rok 2026 je nyní zmrazen a obnoví se 1. ledna příštího roku. Oficiálně tak Newey nebude moci promluvit do prvotního vývoje vozu, ale je zřejmé, že nikdo nemůže vědět, co dělá doma u rýsovacího prkna...

Není to jediná posila. Už 1. října nastoupí do role ředitele Andy Cowell, který v minulosti působil u Mercedesu jako šéf motorářů. Jednou z jeho hlavních rolí bude propojit všechny části dohromady. Od roku 2026 přejde Aston Martin od Mercedesu k Hondě a stane se tak v podstatě továrním týmem – respektive bude v pozici, jakou má dnes Red Bull. Palivo dodá Aramco a maziva Valvoline.

V průběhu příštího roku má také z Ferrari dorazit Enrico Cardile. A zapomínat nesmíme ani na Dana Fallowse, který přišel v dubnu 2022 z Red Bullu.

To bude možná jedna z největších výzev – dát celý tým dohromady, protože zatím to vypadá, že velkých mozků budou mít v Silverstonu až příliš.