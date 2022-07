Potřetí v řadě na stupních vítězů. Hamiltonovi spadlo do klína třetí místo

Sedminásobný mistr světa v barvách Mercedesu tak navázal na třetí místa z Kanady a Velké Británie. V průběžném pořadí mu patří šestá pozice.

Hamilton přitom třetí místo v závodě nečekal poté, co v páteční kvalifikaci boural.

„Rozhodně jsem to nečekal. Včerejšek byl trochu náročný den. Byl to těžký víkend, jsem ale vděčný. Jako tým máme třetí a čtvrté místo. To jsou skvělé body. A posouváme se vpřed,“ řekl Hamilton.

„Opravdu chci říct velké díky klukům a holkám v garáži, kteří tvrdě pracovali, aby znovu postavili to auto. V sobotu ráno jsem měl úplně nový vůz. Bohužel, je to něco, co nedělám často, jsem jim ale velmi vděčný, že tak tvrdě pracovali.“

Russell způsobil kolizi s Pérezem

Pětisekundovou penalizaci, kterou si odpykal při zastávce v boxech, dostal v závodě od sportovních komisařů George Russell.

Brit způsobil střet se Sergiem Pérezem, kterého roztočil a poslal do štěrku při souboji v prvním kole ve čtvrté zatáčce.

Russell závod dokončil na čtvrtém místě a po výpadku v minulém závodě na Silverstonu, kde letos poprvé nedokončil, znovu dojel mezi nejlepšími pěti.

„Podíval jsem se na video a myslím, že ta penalizace je tvrdá. na startu závodíte, auta jsou všude kolem. Checo byl odvážný, když šel takhle vnějškem,“ řekl Russell.

„Už to udělal včera s Valtterim (Bottasem) a Valtteri musel na obrubník, aby se mu vyhnul, což jsem se přesně snažil udělat i já. Já měl ale před sebou Carlose (Sainze) a neměl jsem kam jet. Je mi líto, že tím jeho závod skončil. Možná měl na vnějšku více místa a jak jsem řekl, já udělal vše, co jsem mohl.“