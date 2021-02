Potrestat v roce 2017 v Austinu Verstappena bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, říká Connelly

Verstappen v souboji o třetí místo v posledním kole závodu tehdy v Austinu předjel Kimiho Räikkönena, podle rozhodnutí komisařů se ale před pilota Ferrari dostal díky výhodě, kterou získal jízdou mimo trať.

A ačkoliv cílem projel jako třetí za vítězným Lewisem Hamiltonem a druhým Sebastianem Vettelem, krátce po skončení závodu dostal pilot Red Bull pětisekundovou penalizaci a propadl se na čtvrté místo.

Během sobotní webové konference s dalšími sportovními komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) Connelly zmínil tento Verstappenův případ jako varování, že každé rozhodnutí by mělo vždy brát do úvahy následné důsledky pro všechny strany.

„Při rozhodování musíme ukázat zodpovědnost brát v úvahu nejen stranu údajného hříšníka. Je důležité myslet také na ty, kteří jsou tím zasaženi. A chci tady uvést klasický případ, který mně a dalším komisařům utkvěl v paměti,“ řekl Connelly.

„Byla to Velká cena USA 2017, poslední kolo závodu. Max Verstappen předvedl skvělý a brilantní manévr na Kimiho Räikkönena. Předjel ho asi tři zatáčky před cílem. Za jezdce jsme tam jako komisaře měli Miku Sala. A Mika je velmi pohotový ve sledování toho, co se děje na trati,“ popisuje.

„Okamžitě nám řekl, že to byl od Maxe skvělý manévr, ale asi o metr už byl na vnitřní straně zatáčky za čárou. Pro to předjetí opustil trať. Znovu jsme se na to podívali a během minuty to bylo velmi, velmi zřejmé.

„Spolu s dalšími komisaři v té místnosti, kde byli Radovan Novák, Mika Salo a Dennis Dean, to bylo těžké rozhodnutí, protože jsme museli Maxe Verstappena stáhnout ze třetího místa a ze stupňů vítězů a nahradit jej Kimim Räikkönenem.“

Rozhodnutí vyvolalo velkou vlnu kritiky na sociálních sítích. Proti rozhodnutí penalizovat Verstappena se postavili také bývalí jezdci F1.

„V Nizozemsku, pro všechny fanoušky Red Bullu po celém světě a spoustu dalších lidí jsme byli veřejnými nepříteli číslo jedna. Podívali jsme se na to ale i z jiné perspektivy. Další pilot byl okraden o svou oprávněnou pozici, protože Max nemohl Kimiho předjet, pokud by dodržoval pravidla.

„A z pohledu pravidel je to jasné, nemůžete vyjet mimo trať, abyste někoho předjeli. Nemůžete opustit trať a získat tím výhodu. A toto byla trvalá výhoda. Tím, že byl o metr mimo trať, se dostal ze čtvrté na třetí pozici.

„Když tedy dojde na těžké rozhodnutí, je vám líto člověka, kterého možná budete muset potrestat. Musíte ale také myslet na dalšího závodníky, kteří jsou ovlivnění tím útokem pilota, který vyšetřujete.“

Rozhodnutí ale Connelly nelituje. „Bylo to pravděpodobně jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem se svými kolegy učinil. Stále však věřím, že jsme udělali správnou věc a rozhodli se dobře. A jsem si jistý, že kdybyste nyní mluvili s Maxem Verstappenem, bude s odstupem času souhlasit, že to bylo správné rozhodnutí.“