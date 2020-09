Potřebujeme více zastávek, aby závody nebyly nudné, říká Horner. FIA nesouhlasí

Ve Spa musel na trať safety car, čehož využilo 15 ze 17 jezdců na trati k zastávce v boxech. Po zbytek závodu se pak museli starat o své pneumatiky, aby dojeli do cíle. Dvě zastávky si zvolila jen hrstka jezdců.

„Není to něco, co by mě zvlášť bavilo,“ řekl po závodě dokonce i Lewis Hamilton. „Chcete být schopni útočit a tlačit, tlačit, tlačit, tlačit, tlačit, udělat zastávku a tlačit, tlačit, tlačit.“

Podle Christiana Hornera potřebuje formule 1 závody s vyšším počtem zastávek.

„Myslím, že závody s jednou zastávkou jsou vždy nudné,“ řekl Horner pro Autosport.

„Musíte mít závody se dvěma až třemi zastávkami, což promísí pořadí, promísí strategie.“

Pokud se závod jede na jednu zastávku, tak to podle Hornera dopadne stejně jako ve Spa – jezdci se starají o své pneumatiky.

Na dotaz, zda způsob, jak toho dosáhnout, je agresivnější výběr pneumatik, reagoval šéf Red Bullu: „V ideálním světě. Myslím, že nejzásadnější věcí, kterou musíme udělat, je zvýšit množství strategií, se kterými můžete jít do závodu. Téměř každý si tady zvolil strategii jedné zastávky a to nikdy nepřinese vzrušující velkou cenu.“

Ředitel závodu Michael Masi nesouhlasí, že existuje souvislost mezi počtem zastávek a atraktivitou závodu.

„Je asi trochu kruté spojovat závody s jednou zastávkou s nudnými závody, protože si myslím, že jsme viděli několik vzrušujících závodů s jednou zastávkou. A viděli jsme také některé nudné závody se dvěma zastávkami a některé vzrušující závody se dvěma zastávkami. Takže si myslím, že z tohoto pohledu to není představa, kterou bych podporoval.“

Masi také uvedl, že Pirelli komunikuje s FIA a týmy o tom, jaký produkt chtějí. Do diskusí zapojuje také jezdce. Mario Isola chodí na 4, 5 setkání jezdců ročně.