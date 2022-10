Potřebujeme někoho, kdo bude tlačit na Alexe, zní z Williamsu

Williams je jedním ze dvou týmů, které ještě neoznámily kompletní jezdeckou sestavu pro sezonu 2023. Britská stáj shání někoho, kdo by dokázal prohánět Alexe Albona.

Finanční zázemí Nicholase Latifiho Williamsu v těžších chvílích dozajista pomohlo, nicméně jezdecký přínos kanadského pilota příliš velký nebyl. V nedávné japonské Velké ceně dojel na devátém místě, což byla pro Latifiho teprve třetí bodovaná pozice za jeho tři sezony u týmu. I proto už Williams s jeho službami pro příští rok nepočítá.

A není to je minimum získaných bodů, co Latifimu pomyslně zlomilo vaz. Kanaďan zaostával i v dalších ohledech. Za sedmapadesát závodních víkendů byl Latifi pouze pětkrát rychlejším pilotem Williamsu. Sedmadvacetiletý rodák z Montrealu v roce 2020 jednou překonal náhradníka Jacka Aitkena a až po pětatřiceti neúspěšných pokusech poprvé zdolal George Russella.

Letos Latifi dvakrát porazil Albona, avšak také dostal tvrdý direkt od Nycka de Vriese. Ten zaskočil za indisponovaného Thajce v Monze a Latifiho porazil v kvalifikaci i v závodě. Williams nyní shání pilota, který bude na Alexe Albona tlačit v každém závodě.

„Ideálně by to měl být někdo, kdo má podobné chování k vozu. Uvidíme, jakým směrem se vydáme. Ale vše, co chceme, jsou dva konkurenceschopné monoposty, které se budou vzájemně tlačit do Q2, Q3 a ještě dál,“ uvedl pro racefans.net šéf Williamsu pro výkonnost vozů Dave Robson.

Když se de Vries při svém debutu v Monze rovnou dostal do Q2, byl považován za velkého kandidáta na sedačku pro příští rok. Mistra světa formule E však nakonec dostalo do svých služeb AlphaTauri. Týmovým parťákem Albona se tak může stát Američan Logan Sargeant, který naskočí do Latifiho vozu v prvním tréninku v Austinu.

Albon je u Williamsu popisován jako pilot s „velmi pozitivním přínosem pro tým“ a britský tým chce získat jemu rovného stájového kolegu.

„Byla velká škoda, že jsme přišli o George (Russella) a jeho přínos, nicméně Alex prostě skočil do auta a okamžitě byl rychlý, okamžitě dobře zapadl,“ popsal Robson Thajcův návrat do F1 po roce v DTM.

„Do týmu také přinesl vyváženost. Dobře chápe, čeho je možné dosáhnout a zároveň stále motivuje ostatní. Má dobrý vliv na tým, tvrdě pracuje a posouvá nás vpřed.“

Sežene Williams druhého takové pilota?