Potřebujeme Monako a Monako potřebuje formuli 1, soudí Toto Wolff

Její historie sahá až do předválečných let a v místních ulicích se závodilo dávno před vznikem mistrovství světa. Z kalendáře ji mimořádně vyhnala jen pandemie Covidu-19 před dvěma lety. O budoucnosti Grand Prix Monaka se však nyní živě diskutuje.

Poslední smlouva o pořádání Velké ceny vypršela po letošním ročníku a v paddocku se šeptá o sporech mezi promotéry šampionátu a místními pořadateli. Z hlediska přerozdělování financí mají totiž obě strany zjevně různé požadavky.

Navzdory těmto tahanicím a občasným stížnostem pilotů na konfiguraci samotného okruhu šéf Mercedesu Toto Wolff věří, že se v knížectví bude závodit i v příštím roce.

„Myslím si, že je nutné vést o tom debatu na komerční bázi. Obě strany jisto jistě najdou kompromis, protože my Monako potřebujeme a Monako potřebuje formuli 1,“ rozpovídal se boss „stříbrných šípů“ na toto téma pro web racefans.net.

Navzdory víře v setrvání Monaka v kalendáři Wolff připustil určitou frustraci z podoby okruhu. Lewis Hamilton se ve svém Mercedesu ve druhé polovině nedělního závodu dlouho trápil za Fernandem Alonsem. Španělský pilot za sebou vytvořil „vlak“ dalších vozů a nikdo ze soupeřů nebyl schopen předjet jeho Alpine.

„Pokud je jedno auto pomalejší skoro o pět sekund na kolo a všechny drží za sebou, je to ostuda pro závodění na takové trati. Proto bychom se mohli podívat na podobu samotného okruhu a na to, co bychom mohli změnit, abychom nesledovali pouze procesí vozů, či jen strategickou hru a kvalifikační bitvu.“

Zároveň však Wolff dodal, že změny monackého okruhu jsou pouze „zbožným přáním“, protože stísněný prostor v knížectví jiné možnosti prakticky nenabízí. „Nevidím, kde jinde tam závodit než v těch nynějších ulicích.“

I přes tyto problémy Monaka se šéfové týmů řadí spíše k jeho fanouškům. Zachovat formuli 1 v Monaku chce i Andreas Seidl z McLarenu.

„Odjakživa je to můj nejoblíbenější závodní víkend roku. Mám rád tu tradici, tu historii,“ uvedl Seidl.

„Mám tu atmosféru, která ve městě panuje během víkendu. Mám rád ranní procházky z vedlejší zátoky do města a večer zpět. I proto budu rád, když se do Monaka budeme nadále vracet.“

Seidl zdůraznil, že konečné slovo může mít v otázce monacké Velké ceny šéf šampionátu Stefano Domenicali.

„Podoba kalendáře je ve výsledku na Stefanovi. Dobře víte, že zájem pořádat velkou cenu má celá řada subjektů. Na druhou stranu Stefao miluje závodění a jeho kariéra ve formuli 1 je už opravdu dlouhá. Myslím si, že dobře chápe, jak je důležité namixovat tradiční okruhy s novými destinacemi.“

„Pochopitelně bude hrát velkou roli i finanční aspekt. Takže je nutné nechat to na Stefanovi, aby rozhodl o tom, jak bude vypadat budoucnost.“