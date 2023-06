Potřebujeme lehčí vůz, říká prezident FIA o změnách pro rok 2026

Kromě nových pohonných jednotek mají v roce 2026 přijít také nové vozy. FIA i formule 1 chtějí, aby byly lehčí než současné monoposty.

Hmotnost vozů formule 1 neustále roste. V roce 2008 byla minimální hmotnost 585 kg. Pak postupně rostla. Před příchodem hybridní éry měly vozy 642 kg. Rekuperační systémy a baterie zvýšily v roce 2014 hmotnost na 691 kg. Ale ani to nebyl bohužel konec. Další ochranné prvky a další věci vedly ke zvýšení hmotnosti až na 752 kg v roce 2021. Pak přišly nové vozy a pneumatiky. Hmotnost vozu je dnes už 798 kg.

V roce 2026 má přijít další éra. Na nových pohonných jednotkách už týmy pracují. Kromě nich ale mají na startovním roštu stát také nové vozy. F1 chce, aby se trend otočil a vozy byly lehčí.

„Jedna věc, kterou bych rád viděl, je zcela jasná, potřebujeme lehčí vůz,“ řekl pro Autosport prezident FIA Muhammad bin Sulajim.

„Věřím, že je to lepší. Přicházím z části motorsportu, kde jsou lehčí auta bezpečnější a nespotřebují tolik paliva. Bude těžké toho dosáhnout, ale všichni to chtějí. Proto na to tlačím, protože pocházím z rallye, kde není nic horšího než mít těžké auto.“

Šéf formule 1 Stefano Domenicali uvedl, že otázku hmotnosti vozů je třeba zařadit na pořad jednání při nadcházejících diskusích o pravidlech pro rok 2026.

„Jedním z bodů, o kterém se vždy vedla debata, byla hmotnost,“ řekl Ital. „Jak víte, s hybridními motory a bateriemi je hmotnost stále vyšší a to je něco, co opravdu není v povaze F1. Je to do budoucna téma k diskusi.“

George Russell, který je ředitelem Asociace jezdců Grand Prix (GPDA) před časem uvedl, že těžké vozy skutečně začaly vyvolávat určité obavy o bezpečnost.

Vozy jsou těžší i kvůli ochranným prvkům – různé nárazové struktury, svatozář apod. Na druhou stranu ale může být i velká hmotnost sama o sobě nebezpečná.

„Hmotnost je mimořádná,“ řekl Russell. „V současné době není výkon v pomalých rychlostech zrovna skvělý.“

„Neustále děláme tato auta bezpečnější a bezpečnějším,“ pokračuje Russell. Podle něj je ale pak náraz ve voze jako náraz v autobusu místo nárazu v malém (smart) autě.

„Když jedete stejnou rychlostí s autem, které váží 800 a více kilogramů, nebo přes 900 kilogramů na začátku závodu, budete mít větší náraz než před 15 lety, kdy měly 650 kilogramů. Jsem si jistý, že probíhají analýzy, jak dosáhnout správné rovnováhy, protože nevím, kde je ta hranice. “