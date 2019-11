Potřebujeme jezdce, kteří nedělají chyby, říká Piero Ferrari

„Dnes se zdá, že ve formuli 1 je vše zakázáno – testovat během sezóny, vývoj motoru ... někdy je pro mě těžké ztotožnit se s moderní formulí 1,“ řekl Piero Ferrari pro Rai.

Ferrari nezískalo titul od roku 2007, respektive 2008. „Ve sportu měl můj otec mnohem horší chvíle, než tohle,“ pokračuje Ferrari.

„Chcete-li vyhrát, musíte mít to nejlepší: jezdce, který nedělá chyby a který ví, jak získat 100 % výkonu z vozu, a také auto, které dává 100 % od první chvíle do posledního kola. Samozřejmě i tým, protože strategie je velmi důležitá,“ uvedl Piero Ferrari pro Gazzettu dello Sport.



Louis Camilleri, Piero Ferrari a šéfka italského parlemtnu Maria Elisabetta Alberti Casellati v listopadu 2019. Foto: Ferrari

„Přál bych si, aby si Ferrari udrželo navždy své dvě duše: na jedné straně výrobu těchto krásných sportovních aut a na straně druhé vítězství ve formuli 1. Tak to chtěl můj otec a my tento sen žijeme dodnes.“

„Stávající zaměstnanci Ferrari ho neznali, ale je to, jako by tam stále byl. Můj otec zanechal něco nepochopitelného, ​​jakési DNA společnosti. Lidé, kteří zde pracují, cítí pocit sounáležitosti, smysl pro povinnost a potěšení pomáhat vyrábět auta, která uspokojí ty, kteří mají to štěstí, že je používají.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson