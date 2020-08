Potřebujeme dobré auto do provozu, uvědomuje si Alonso před Indy 500

Nejlepší kvalifikaci pro Indy 500 zajel dvojnásobný mistr světa F1, dvojnásobný vítěz Le Mans a světový šampion ve vytrvalostních závodech při svém debutu v nejslavnějším americkém závodě v roce 2017, kdy jako nováček získal páté místo na startovním roštu.

Do Indianapolis se Alonso vrátil loni a společně se stájí McLaren se kvalifikačním procesem protrápil. Hřebíček do rakve zatloukl jeho nadějím na triumf a završení trojkoruny motorsportu Kyle Kaiser z týmu Juncos, který Španěla v kvalifikaci na poslední chvíli porazil a zapříčinil tak, že se Alonso s McLarenem do závodu vůbec nekvalifikoval.

Snadná nebyla pro Fernanda Alonsa kvalifikace ani letos. Předzávodnímu dění v Indianapolis dominovaly vozy s motory Honda pod kapotou, které až na jednu výjimku kompletně obsadily první čtyři řady na startovním roštu.

Se ztrácejícím motorem Chevrolet v útrobách svého vozu obsadil rodák z Ovieda v kvalifikaci šestadvacáté místo, které znamená start z deváté řady.

„Cítím se dobře. Zjevně jsme nebyli dostatečně konkurenceschopní pro boj o nejlepší devítku, takže jsme chtěli bezpečně dostat naše auto do závodu,“ řekl Alonso v rozhovoru pro televizi NBC, který cituje Autosport.

„Nebyli jsme tak rychlí, jak jsme chtěli, na autě ale budeme dál pracovat. Jelikož jsme vzadu, budeme muset být rychlí v provozu,“ je si Španěl vědom nutnosti probojovávat se startovním polem celkem třiatřiceti monopostů směrem vpřed.

„Řekl bych, že naše závodní tempo je lepší než to kvalifikační.“

„Více si věříme. Ideálně chcete startovat z předních pozic, ale uvidíme, jak nám to půjde.“

Pro Alonsa může být během závodu výhodou, že se dostane do dobré společnosti. Hvězda stáje Penske Josef Newgarden bude startovat třináctý a další tři Penskeho jezdci Will Power, Simon Pagenaud a Helio Castroneves, kteří v minulosti Indy 500 vyhráli, odstartují z 22., 25. a 28. pozice.

Nejlepší McLaren bude v neděli startovat z patnáctého místa zásluhou Patricia O’Warda, jeho a Alonsův parťák Oliver Askew odstartuje z 21. příčky.