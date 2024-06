Potřebujeme další upgrady, vyzývá po dalším závodě bez bodů Bottas

Ani v devátém závodě letošní sezony to nevyšlo – švýcarský tým Kick Sauber, který se pomalu připravuje na přerod v tovární stáj automobilky Audi v roce 2026, opět nedokázal bodovat.

V deštivém Montrealu týmu ze švýcarského města Hinwil nepomohl ani risk v podobě velké změny nastavení před závodem, která si vyžádala start z boxové uličky.

Toto rozhodnutí nicméně pilot Sauberu Valtteri Bottas nerozporoval.

„Myslím, že za takových podmínek bylo asi správné pokusit se něco udělat. Řekl bych, že nám to pomohlo, protože jsme měli trochu větší přítlak. Určitý výsledkový posun jsme však udělali hlavně díky chybám ostatních. Co se čistého tempa týká, do první desítky stále nepatříme“ připustil Bottas, kterého cituje oficiální web F1.

„Musíme auto stále zrychlovat a vylepšovat. Máme nějaký plán do budoucna, ale potřebujeme větší upgrady a také jejich větší počet,“ vyzval finský závodník, který Velkou cenu Kanady dokončil na třináctém místě.