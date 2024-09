Potká se Verstappen s Neweym v Astonu Martin? Možná někdy v budoucnu, říká Nizozemec

Pilot Red Bullu Max Verstappen nevyloučil, že by se v budoucnu mohl potkat s Adrianem Neweym v Astonu Martin. Nyní se však chce soustředit na přítomnost.

Max Verstappen k dnešnímu dni v F1 získal 61 výher a tři tituly. Všechny tyto úspěchy maji společného jmenovatele – designéra Adriana Neweyho, který je odpovědný za všechny vozy, se kterými Nizozemec na tyto primáty dosáhl.

Nyní však spolupráce mezi Verstappenem a Neweym skončí – jak bylo oznámeno v úterý, britský inženýr začne od března příštího roku pracovat pro Aston Martin.

Trojnásobný mistr světa si nicméně dokáže představit, že by s vozy z pera legendárního konstruktéra mohl někdy v budoucnu závodit.

„Momentálně mám jiné starosti, kterým věnuji velkou pozornost. Je to něco, o čem možná budu přemýšlet v budoucnu, ne teď,“ prohlásil podle Autosportu Verstappen v Baku, kde se o vikendu pojede další velká cena.

„S Adrianem si velmi dobře rozumíme. Také jsem mu po oznámení (že se přesouvá k Astonu Martin, pozn. red.) poslal zprávu, i když jsem samozřejmě věděl, že to přijde. Jsem za něj šťastný,“ poznamenal dále pilot Red Bull, o jehož možném odchodu z rakouské stáje se v posledních měsících také spekuluje – přestože má smlouvu až do roku 2028.

V kontextu velkého přestupu Neweyho do stáje miliardáře Lawrence Strolla se Verstappen rovněž nechal slyšet, že rozumí důvodům, proč se nejúspěšnější konstruktér F1 rozhodl pro změnu působiště.

„Je to pro něj samozřejmě nová výzva. Vždy jsem říkal, že bych byl rád, kdyby zůstal, ale když se něco takového dostane do bodu, když už to nejde zvrátit, tak prostě sdílíte nadšení z toho, že lidé hledají nové výzvy. Také vím, že Lawrence tlačí na pilu, aby byl s Aston Martinem úspěšný, takže je pochopitelné, že chce mít Adriana na své straně,“ dodal úřadující mistr světa.