Potešilo mě, když Verstappen vloni získal titul, říká bývalý technický ředitel Mercedesu

Bývalý technický šéf Mercedesu Paddy Lowe přiznal, že měl docela radost, když vloni získal Max Verstappen svůj první titul. F1 podle něj nebývá fér.

Paddy Lowe se v F1 pohyboval přes třicet let. Po letech ve Williamsu strávil dlouhé roky u McLarenu, kde se vypracoval až do pozice technického ředitele. Podobnou pozici následně zastával v letech 2013 až 2017 i u Mercedesu, aby se poté opět vrátil na dva roky do Williamsu a tím kariéru v F1 uzavřel.

Vzhledem k jeho historii v Mercedesu, kterému pomohl k titulům v letech 2014-2016, však nyní mnohé překvapil. V rozhovoru pro web Planet F1 totiž uvedl, že ho potěšilo, když vloni Max Verstappen získal titul na úkor Lewise Hamiltona z Mercedesu.

„Měl jsem docela radost, když Max vloni vyhrál. Je to sice pravděpodobně kontroverzní, ale formule 1 je sportem nejistot. Vždycky byla,“ uvedl Lowe, který se nyní profesně věnuje firmě, jejíž činností je vývoj syntetických paliv.

„Ve formuli 1 není nic fér. Ve spoustě případů jsem byl na špatné straně štěstí, ale hodněkrát také na té správné. Taková je ale podstata tohoto sportu, ze které plyne vzrušení. Nejedná se o sport, ve kterém jde vždy vše podle plánu a vyhraje pokaždé ten nejlepší. Proto F1 sledujeme a milujeme.“

Masiho mi bylo líto

Lowe se rovněž vyjádřil na adresu Michaela Masiho, bývalého ředitele závodů F1, který svou pozici opustil po kontroverzním finále sezony 2021.

„Ředitele závodu (Masiho) mi bylo líto. Vzal to za špatný konec a podle mě to nebylo spravedlivé. Nemělo to ale dobré, ani špatné řešení.“