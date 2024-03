Posvátné hrboly. Sobota patří dvanáctihodinovce na Sebringu

Sebring je tradičně druhou zastávkou v kalendáři sezony zámořského šampionátu sportovních vozů IMSA WeatherTech SportsCar Championship a druhou velkou bitvou prototypů LMDh po lednové čtyřiadvacetihodinovce v Daytoně. Kdo v jedné sezoně vyhraje oba floridské vytrvalostní závody, říká se, že vyhrál „36 hodin Floridy“ a z celkového grand slamu vytrvalostních závodů mu schází už jen triumf v Le Mans. Získat tato tři vítězství v jediném roce už je opět možné, protože vozy LMDh startují též ve WEC v nejvyšší třídě LMH po boku hypervozů. V IMSA WSC nese třída pro hybridní prototypy LMDh označení GTP, čímž je odkazováno na bohatou historii závodů sportovních prototypů za oceánem.

Jak to všechno začalo?

U floridského města Sebring původně v meziválečných letech vyrostla letecká základna, která za druhé světové války sloužila jako domov i pro legendární bombardéry B-17, kterým se přezdívalo „létající pevnost“. Myšlenky na přetvoření vojenského letiště na závodní trať se zrodily v roce 1949, kdy přes základu v Sebringu přelétali dva závodníci Sam Collier a Bob Gegen. I díky jejich popudu se zde už o rok později konal první šestihodinový závod, kterým se zrodila dodnes trvající tradice. Prvními vítězi na Sebringu se stali Američané Fritz Koster a Ralph Deshon s vozem Crosley HotShot. Oslavy se ale nesly ve smutném duchu, historicky první závod v Sebring totiž nesl oficiální název „Sam Collier Memorial Grand Prix of Endurance Six Hours“. Collier několik měsíců před tím zahynul ve Watkins Glen.

V roce 1951 se na Sebringu nezávodilo, tehdy ale do hry vstoupil průmyslník Alec Ulmann, který chtěl do USA dostat vytrvalostní závody podobné těm, jaké již v té době znal z Le Mans. K trvalému přebudování Sebringu na závodní trať místní autority přesvědčil i fakt, že sám Ulmann do projektu investoval nemalou částku z vlastních prostředků. Už na Sebring International Raceway se konala první dvanáctihodinovka hned v roce 1952 a duch padesátých let se na legendárním okruhu drží dodnes. Rovinka mezi předposlední a poslední zatáčkou dodnes nese Ulmannovo jméno a části okruhu pořád vedou po starých betonových runwayích. Právě jejich hrbolatost dotváří specifické DNA okruhu a floridský dvanáctihodinový závod tak patří k největším výzvám pro piloty i automobilky.

„Sebring je jedno z těch míst, kde se v první řadě musíte soustředit na samotné ‚přežití‘. Nároky na výdrž techniky i na jezdce samotné jsou tady neuvěřitelně vysoké. Po fyzické stránce je to ještě těžší než čtyřiadvacetihodinovka v Daytoně, protože zde panují vyšší teploty. Po stránce náročnosti a vzrušení tenhle závod fanoušky nikdy nezklame,“ řekl v předzávodním rozhovoru pro dailysportscar.com Luís Felipe „Pipo“ Derani, Brazilec, který nejslavnější dvanáctihodinovku světa vyhrál už čtyřikrát.

I pro svoji náročnost a těžko předvídatelný průběh si Sebring velmi rychle získal celosvětovou popularitu a už v roce 1953 byla místní dvanáctihodinovka součástí Mistrovství světa sportovních vozů. Již od padesátých let byl Sebring v hledáčku legend a hvězd motorsportu. V sezoně 1954 zde byl součástí vítězné posádky Stirling Moss, o rok později se na Floridě radoval Mike Hawthorn s Jaguarem D-Type. První vítězství pro Ferrari získali v roce 1956 Eugenio Castellotti s Juanem Manuelem Fangiem, který zde triumf v dalším roce zopakoval za volantem Maserati. Dodnes je na Sebringu Fangiova zatáčka. V šedesátých letech zde vyhrávali Phil Hill, John Surtees či Ken Miles, v „sedmdesátkách“ pak Jacky Ickx, Mario Andretti či Hans-Joachim Stuck. Osmdesátá léta na Sebringu patřila jménům jako Stefan Johansson, A. J. Foyt, Jochen Mass či Klaus Ludwig, moderní historie a ročníky pod hlavičkou American Le Mans Series po přelomu tisíciletí nabídly velké bitvy Audi a Peugetou a triumfy velikánů jako Allan McNish, Tom Kristensen či Emanuele Pirro. Současná éra, kdy je Sebring vlajkovou lodí organizace IMSA, přináší velkou vlnu automobilek a provázání Sebringu s Daytonou a Le Mans.

Vstupenka mezi legendy

Do skupiny legend Sebringu se letos může definitivně zařadit muž již výše zmíněný. Čtyři triumfy v absolutním pořadí má na svém kontě Pipo Derani. Brazilec je i letos součástí posádky prototypu Cadillac V-Series.R #31, se kterým loni vyhrál ve spolupráci s bývalým pilotem F1 Jackem Aitkenem a Alexem Simsem. Toho letos v posádce nahradil Tom Blomqvist. Na třetím místě historických tabulek má stejně jako Derani čtyři triumfy Frank Biela a Allan McNish, pátým vítězstvím by Brazilec vyrovnal druhého Rinalda Capella. Pak už by zbývalo jen dohnat „pana Le Mans“ Toma Kristensena, který Sebring vítězně pokořil šestkrát. Derani však dobře ví, že k tomu je ještě dlouhá cesta. Své prvotní úspěchy na Floridě vnímá i jako věc potřebného štěstí.

„Sebring ke mně byl v minulých letech velmi milý. Vyhrál jsem tady už při svém debutu v roce 2016, což bylo vážně mimořádné vítězství. A pak jsem měl to štěstí, že jsem byl součástí skvělých týmů a silných posádek, díky čemuž se mi podařilo to ještě párkrát zopakovat,“ mluví o svých úspěších na Floridě skromně Pipo Derani. Každý z jeho soupeřů ale ví, jakým dravcem na trati Brazilec dokáže být.

Dravost je na Sebringu v pořádku, agresivita však nikoliv. Dvanáctihodinový závod na Floridě startuje ve dne a končí za tmy, což často generuje velká dramata v posledních kolech. Fanoušci mají stále v živé paměti loňský rok, kdy se méně než dvacet minut před koncem vzájemně vyřadila Acura a obě tovární Porsche. Díky tomu tak vítězství „spadlo do klína“ právě Deraniho Cadillacu. Brazilec v pátek pro svoji posádku získal pole position, kvalifikační vítězství ale kromě prestiže příliš mnoho neznamená.

V nejvyšší třídě GTP půjde do boje o celkový triumf celkem 11 vozů. Tým Penske bude chtít se dvěma továrními Porsche navázat na triumf z Daytony a pomstít se za loňský ročník. Německá značka má navíc ve hře ještě další dva soukromé vozy 963 LMDh týmů Proton Competition a JDC-Miller MotorSports. Jeden Cadillac odstartuje do dvanáctihodinovky z prvního místa, v závodě navíc bude ještě druhý ve speciálních zlatých barvách odkazujících na padesátileté výročí partnerské značky Mobil 1. Zlatý prototyp #01 nasazuje Chip Ganassi Racing pod tovární hlavičkou Cadillac Racing.

Silné samozřejmě budou i dva prototypy Acura ARX-06 závodní aliance Wayne Taylor Racing with Andretti. Otázkou bude rychlost dvou zatím nepříliš spolehlivých vozů BMW M Hybrid V8 a velká očekávání panují kolem zámořského debutu Lamborghini. Nový prototyp SC63, stojící na šasi Ligier s dvakrát přeplňovaným osmiválcem a standardizovaným hybridním systémem pod kapotou, závodil poprvé začátkem března v Kataru, kde odstartovala sezona WEC. Druhé šasi je určeno právě pro IMSA WSC a na jezdeckou trojici Romain Grosjean, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli nečekaná při zámořské premiéře nového vozu nic lehkého. Ani na hladké trati v Kataru rozhodně nové Lamborghini nepatřilo k nejrychlejším (14. místo v cíli) a teď bude muset typicky zelený prototyp zvládnout oldschoolovou trať se všemi jejími nástrahami.

„Zatím si úplně netyká s hrboly, což není ideální, ale v Kataru fungovalo velmi dobře. A my jsme tu byli už před měsícem testovat. Tvrdě pracujeme, abychom auto co nejvíce zlepšili,“ řekl Romain Grosjean v rozhovoru pro oficiální youtubový kanál IMSA. „Pokud dokončíme dvanáctihodinovku na Sebringu, tak budeme vědět, že můžeme dojet do cíle i v Le Mans. Tahle trať je prostě úplně o něčem jiném, zatraceně, je fakt dost hrbolatá,“ dodal francouzský expilot F1, který v USA kombinuje angažmá u Lamborghini v IMSA se závoděním pro Juncos Hollinger Racing v IndyCar.

Kdo bude vítězem letošního Sebringu? Jasno bude před nedělní třetí hodinou ranní. Porsche může získat devatenácté vítězství, čímž by se v počtu absolutních triumfů dostalo na stejný počet, jaký drží v Le Mans. Zároveň by tak německá značka zvýšila svůj náskok v čele historické tabulky před Ferrari, které na Sebringu celkově vyhrálo dvanáctkrát. Letos další triumf italská značka určitě nepřidá, protože v IMSA bez hypervozů zatím startujících čistě ve WEC startuje pouze s vozy 296 GT3 ve třídách GTD Pro a GTD. Cadillac může na Sebringu vyhrát už pošesté, čímž by se v historické tabulce osamostatnil na čtvrtém místě před Nissanem. Americká značka bude navíc bojovat o prodloužení vítězné série, na Sebringu totiž Cadillac vládne nepřetržitě už od roku 2021.

Celkem se letošní dvanáctihodinovky na Sebringu zúčastní 58 vozů (11x GTP, 13x LMP 2, 12x GTD Pro, 22x GTD) a jedním z nejzásadnějších faktorů tak opět bude i provoz na trati. Kompletní závod budete moci sledovat živě a non-stop s anglickým komentářem osvědčeného týmu rádia Le Mans prostřednictvím IMSA TV na webu imsa.com. Start závodu je naplánován na 14:40 našeho času.