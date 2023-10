Posunutí bílé čáry jezdci oceňují. Chtějí ale dlouhodobé řešení traťových limitů

Ředitelství závodu nechalo z pátku na sobotu posunout v některých zatáčkách bílou čárou, která ohraničuje trať.

V Kataru měli jezdci problémy s traťovými limity. V Austinu to je znovu problém. V prvním tréninku bylo smazáno 26 časů. V kvalifikaci jich bylo smazáno osm. Mimo jiné ale také Verstappenovi, který kvůli traťovým limitům v 19. zatáčce přišel o pole position.

Po poradě s jezdci nechalo ředitelství závodu posunout čáru a rozšířit trať v zatáčkách 9, 12 a 19.

Ve sprintu na „nové trati“ bylo smazáno 17 kol. V závodě tak stále hrozí penalizace.

„Všichni jsme byli spokojeni. Je to o něco jednodušší. Na trati je prostě trochu větší flexibilita,“ řekl Valtteri Bottas pro Autosport o změnách trati.

„Ale pořád je problém v tom, že je to trať, na které je více zatáček, u nichž platí, že když jste širocí, tak získáte výhodu. A všichni tlačí na pilu. Je tedy potřeba, aby tam byl tvrdý limit – ať už je to pás ze štěrku nebo klobásový obrubník.“

Podle Bottase je nutné najít nějaké trvalé řešení. „Byl to bod, o kterém se hodně diskutovalo na poradě jezdců. FIA zatím stojí pevně za pravidlem bílé čáry, které je všude. Nová čára je stále bílá čára. Nakonec musí existovat tvrdý limit – například v Rakousku, kde přidali štěrk (poté, co bylo během GP 2023 zjištěno 1200 možných porušení traťových limitů). Prostě to řeší problém.“

Podobně to vidí také Pierre Gasly. „Dlouhodobě musíme najít řešení, ale všichni na tom pracujeme a snažíme se to pro příští rok zlepšit.“

„Změna pro dnešek byla dobrá, protože místo toho, aby trať zúžili, udělali ji širší, takže můžete přenášet větší rychlost a máte trochu větší volnost a je to prostě příjemnější na řízení.“

Podle Péreze stále chybí také konzistence. „Viděl jsem několik případů, kdy měli být jezdci potrestáni, ale nestalo se tak. Stále tam nejsme schopni najít nějakou konzistenci... ať řeknu cokoli, nic to nezmění.“