Postavili jsme dobrý vůz. Binotto hledá pozitiva po španělském krachu

„Je jasné, že s dnešním výsledkem nejsme spokojeni. Je zklamáním, že jsme měli problém s pohonnou jednotkou, který připravil Charlese o to, co by bylo zaslouženým vítězstvím, zejména proto, že tým v Maranellu odvedl v této sezóně vynikající práci při vývoji pohonné jednotky,“ řekl Mattia Binotto.

„Carlos skončil čtvrtý a dostal se zpět z těžké situace. Pravděpodobně stále nemá z vozu F1-75 úplně ten správný pocit a je na nás, abychom mu pomohli se s ním zcela sžít. Je houževnatý, studuje situaci a nikdy se nevzdává, a tak jsem si jistý, že se v autě brzy začne cítit opravdu dobře.“

Postavili jsme dobrý vůz a odvedli jsme dobrou práci při jeho vývoji.

„Myslím, že po takovém výsledku bychom se měli dívat na pozitivní aspekty. Říkal jsem, že po prvních šesti závodech budeme moci zhodnotit úroveň výkonnosti a hierarchii mezi týmy. Dnes můžeme říci, že jsme postavili dobrý vůz a odvedli jsme dobrou práci při jeho vývoji. Trať v Barceloně je v mnoha ohledech náročná a obvykle pro nás byla jakýmsi strašákem, ale F1-75 byl včera nejrychlejším vozem na trati a dnes Charles pohodlně vedl a jel velmi dobrým závodním tempem.“

„Nyní zjistíme, co bylo tím problémem, který ho zastavil. Bohužel, takové věci se mohou stát, nám i konkurenci, ale vzhledem k tomu, kolik závodů zbývá do konce sezony, řekl bych, že jsme se přesvědčili, že můžeme bojovat o vítězství v nadcházejících velkých cenách, počínaje Monakem, Charlesovým domácím závodem... a naštěstí musíme čekat jen do příští neděle.