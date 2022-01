Pošpiněný titul? Mateschitze podobné úvahy nerozhodily

Christiana Hornera se zeptali, zda si Mateschitz myslí, že by titul Maxe Verstappena mohl být vnímaný jako „pošpiněný“ tím, co se stalo v závěru posledního závodu loňské sezóny.

„Ne. Myslím, že během roku bylo tolik kontroverzí a během sezóny jsme měli tolik smůly, že tyto věci mají tendenci se samy vyrovnat,“ řekl Horner pro racingnews365.com.

„Cítí, že si to Max velmi zasloužil. Byl velmi hrdý na to, co dokázal a čeho tým dosáhl. Myslím, že to byl impozantní rok.“

„Byla to pravděpodobně nejvyrovnanější sezóna ve formuli 1 za posledních 30 let. Pro Red Bull, Maxe a Hondu bylo skvělé dostat se na vrchol. Ano, měli jsme na konci závodu trochu štěstí se safety carem, ale v průběhu sezóny jsme měli mnoho smůly. Tyto věci, jak jsem vždy říkal, mají tendenci se v průběhu sezóny vyrovnat a myslím, že Max vedl více než 50 procent kol, více než ostatní jezdci dohromady. Měl více pole position, měl více vítězství v závodech a z mého pohledu si to naprosto zasloužil.“