Posledním vítězem letošní sezóny F2 se stal Iwasa

Drugovich zakončil svou mistrovskou sezónu pódiem

Do první startovní řady posledního závodu letošní sezóny se postavili piloti stáje Dams, kteří ovládli páteční kvalifikaci. Pole position patřilo Iwasovi a druhý stál Nissany, pro kterého se jednalo o nejlepší startovní pozici v F2 vůbec. Druhá startovní řada patřila Pourchairemu a Drugovichovi. Ve třetí stál Doohan a Sargeant.

Po zhasnutí červených světel vyrazili oba piloti Dams do první zatáčky bojujíce bok po boku. Dokázali se však vyhnout jakémukoliv konfliktu a Iwasa se ujal vedení. Na třetí místo se posunul Drugovich, za něj Hauger. Pourchaire se propadl na páté místo.

Do kontaktu se ale dostal Boschung, jeho vůz zůstal stát na trati a závod musel být přerušen virtuálním safetycarem. V šestém kole se začalo znovu závodit, při restartu Pourchaire překonal Haugera a posunul se na čtvrtou příčku.

Iwasovi se vepředu podařilo před svým kolegou vybudovat mírný náskok. Nissany se navíc dostal pod tlak Drugoviche jezdícího za ním. A když bylo možno používat DRS, tak letošní šampion izraelského pilota předjel a zařadil se na druhou příčku.

Pak už začaly zastávky v boxech. Jako první se ke svým mechanikům vydal Hauger a Lawson. Zastávka týmu Prema byla ale příliš pomalá, takže Lawson dokázal Haugera překonat a vrátil se na trať před ním.

Pourchairemu se podařilo předjet Nissanyho. Pak byl ale v zatáčce příliš široký, a pilot Dams dokázal získat svou pozici zpátky.

V devátém kole se vydal do boxů i Iwasa s Pourchairem. Japonský pilot se vrátil jako sedmnáctý a Pourchaire se propadl až za Lawsona a Haugera. O kolo později zamířil do boxů i Drugovich.

Do čela závodu se dostala stále ještě početná nestavějící skupina v čele s Doohanem, Cordeelem a Armstrongem.

Pak se do problémů dostal sám letošní šampion. Nedobrzdil do šesté zatáčky a málem narazil do Iwasy. Nakonec se mu dokázal vyhnout, ale musel vyjet mimo trať, čehož využil Lawson a nebezpečně se Drugovichovi přiblížil.

Iwasa se mezitím posunul polem vpřed, když předjel ještě nestavějící Calderon, ta ale vzápětí zamířila ke svým mechanikům.

Mezitím Doohan navýšil na čele svůj náskok na druhého Armstronga už na pět sekund. Armstrong poté navíc obdržel penalizaci dalších 5 sekund za překračování traťových limitů.

V hloubi pole probíhala bitva o virtuální čtvrtou pozici mezi Pourchairem a Haugerem. Pourchariemu se sice pilota Premy podařilo překonat, v následující DRS zóně se ale Hauger dostal zpět. O tři kola později na to šel Pourchaire jinak, rozhodl se zůstat za Haugerem i při druhé DRS zóně, pak pilota Premy donutil k chybě, Hauger byl příliš široký v zatáčce číslo devět a mladý Francouz ho už tak bez větších potíží předjel.

Mezitím měli všichni piloti za sebou povinné pitstopy a čekalo se jen až pro nové pneumatiky zamíří i vedoucí Doohan. Ten tak učinil ve 26. kole.

Ovšem jen co vyjel z boxové uličky, špatně uchycená pneumatika mu odlétla z kola, nebezpečně poskakovala na trati mezi projíždějícími piloty, a jen zázrakem se nikomu nic nestalo. Doohan musel svůj vůz odstavit.

Aby se mohla pneumatika odklidit, byl do závodu povolán virtuální safety car.

Pět kol před koncem se ještě Drugovichovi podařilo dostat do Iwasovy DRS zóny. Sargeant mezitím v honbě za body pro superlicenci předjel Nissanyho na šestém místě.

Pourchaireho postihla smůla, když trefil ptáka, což poškodilo jeho vůz ART a vyřadilo ze závodu. Odstoupit musel z pátého místa. Což znamenalo další pozici pro Sargeanta.

V úplném závěru závodu se stále Drugovich snažil útočit na Iwasu, ale snahy mu překazil Caldweel, když na trati odstavil svůj vůz a do závodu tak musel být opět povolán virtuální safety car.

Po restartu se Drugovich nevzdat a v posledním kole útočil na Iwasu. Ovšem ani tentokrát mu žádný z útoků nevyšel.

Iwasa tak získal druhé vítězství letošní sezóny. Drugovich zakončil svou mistrovskou sezónu druhým místem. Dvojici na stupních vítězů doplnil Lawson.

Čtvrtý skončil Hauger, pátý Sargeant. Ten se propadl v šampionátu na čtvrtou pozici, i to mu ale stačí pro zisk superlicence.

Poslední závodní víkend F2 sice skončil, sezóna ale zdaleka ne. Od středy čekají formuli 2 třídenní posezónní testy, kde si vůz stáje Trident vyzkouší i český pilot Roman Staněk.

Výsledky

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Ajumu Iwasa DAMS 57:02.908 33 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 0.830 33 3 Liam Lawson Carlin 1.348 33 4 Dennis Hauger Prema Racing 13.440 33 5 Logan Sargeant Carlin 14.064 33 6 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 15.719 33 7 Richard Verschoor Trident 18.162 33 8 Jüri Vips Hitech Grand Prix 20.279 33 9 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 20.684 33 10 Roy Nissany DAMS 22.181 33 11 Frederik Vesti ART Grand Prix 22.732 33 12 Clément Novalak MP Motorsport 23.489 33 13 Jehan Daruvala Prema Racing 24.298 33 14 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 27.616 33 15 Marino Sato Virtuosi Racing 28.246 33 16 Zane Maloney Trident 31.754 33 17 J.M.Correa Van Amersfoort Racing 32.446 33 18 Tatiana Calderón Charouz Racing System 45.116 33 19 Théo Pourchaire ART Grand Prix 31 20 Olli Caldwell Campos Racing 29 - Jack Doohan Virtuosi Racing 25 - Ralph Boschung Campos Racing 0

Konečné výsledky šampionátů

P Jezdec Body 1 Felipe Drugovich 265 2 Théo Pourchaire 164 3 Liam Lawson 149 4 Logan Sargeant 148 5 Ajumu Iwasa 141 6 Jack Doohan 128 7 Jehan Daruvala 126 8 Enzo Fittipaldi 126 9 Frederik Vesti 117 10 Dennis Hauger 115 11 Jüri Vips 114 12 Richard Verschoor 103 13 Marcus Armstrong 93 14 Clément Novalak 40 15 Ralph Boschung 40 16 Jake Hughes 26 17 Amaury Cordeel 26 18 David Beckmann 25 19 Roy Nissany 20 20 Roberto Merhi 15 21 Olli Caldwell 12 22 Marino Sato 6 23 Calan Williams 5 24 Cem Bölükbaşi 0 25 Luca Ghiotto 0 26 Zane Maloney 0 27 J.M.Correa 0 28 Tatiana Calderón 0 29 Lirim Zendeli 0