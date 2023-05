Posledním sektorem jsem proletěl a riskoval všechno, říká nejrychlejší Verstappen

Max Verstappen vyrazí do Velké ceny Monaka formule 1 z pole position, když o 84 tisícin zajel v sobotní kvalifikaci nejrychlejší čas.

Dvojnásobný mistr světa poprvé v kariéře vyhrál kvalifikaci na městské trati v Monte Carlu. Na pole position přitom bude stát už podruhé, jelikož v roce 2021 skončil druhý za Charlesem Leclercem, který ale na konci kvalifikace boural a musel startovat z boxů, na nejvýhodnější pozici na roštu tak byl Verstappen, zatímco letos si start z prvního místa vyjel nejrychlejším časem.

O Verstappenově pole position rozhodl zejména fantastický třetí sektor, ve kterém získal tři desetiny sekundy a o 84 tisícin porazil Fernanda Alonsa.

„Vždy je to velice hektické a konečně jsme v Q3 měli i čistou jízdu, takže to bylo pro všechny dobré, že mohli tlačit na limit,“ řekl Verstappen.

„Celá kvalifikace byla docela dobrá. Měl jsem jen trochu problém poskládat to v prvním kole, kdy jsem musel zahřát pneumatiky a poskládat všechny sektory. Věděl jsem ale, že v posledním kole už to musím udělat, protože ostatní se zlepšili.

„Před posledním sektorem jsem také věděl, že na ně ztrácím, takže jsem musel posledním sektorem proletět, riskoval jsem všechno, abych získal čas. A naštěstí se to povedlo. V posledním sektoru jsem vždy byl celkem rychlý, v tom posledním kole jsem ale tlačil trochu více.“

Zisk pole position na úzké městské trati v Monte Carlu, kde se velmi těžce předjíždí, je důležitým základem pro možné nedělní vítězství. To si uvědomuje i Verstappen.

„Závod by měl být OK. Je to jen o tom mít čistý start. V Monaku je vždy chaos, myslím ale, že naše závodní rychlost a celkové chování vozu na pneumatikách je dobré.“