Williams popírá, že by chtěl v Imole posadit do vozu Antonelliho

Aktualizace:

Podle Willa Buxtona Williams poměrně důrazně odmítá, že by chtěl v Imole posadit do vozu Antonelliho. Informaci, že FIA má na stole žádost o výjimku a udělení superlicence ale mezitím přinesly i další weby. Je tedy možné, že by k debutu Antonelliho mohlo letos dojít, ale v některém z pozdějších závodů.

Antonelli bude v Imole závodit. Otázkou je, zda to bude ve voze formule 2, nebo formule 1. Mercedes se už měl obrátit na FIA s žádosti o potřebnou výjimku.

Po debutu Verstappena byla zpřísněna pravidla pro zisk superlicence. Jezdec musí splnit několik věcí, ale nejdůležitější jsou dvě podmínky – mít 40 bodů a 18 let.

Antonelli teprve letos debutoval ve F2 a nikdy nejezdil ve F3. V nižších kategoriích však sbíral vavříny. Díky vítězstvím ve F4 (německé a italské) a regionální formuli (evropské a blízkovýchodní) má už dnes mnohem více než 40 bodů. Jen za vítězství v Evropské regionální formuli je mimochodem 25 bodů. Pokud dobře počítáme, měl by mít celkově 67 bodů, ale to není až tak podstatné.

Problémem je věk. Antonelli se narodil 25. srpna 2006, takže má stále sedmnáct. Pokud by měl debutovat letos, mohlo by se tak stát teoreticky nejdříve v Zandvoortu, který je na programu přesně v den jeho 18. narozenin.

Podle Willa Buxtona nebo webu planetf1 se ale už Mercedes obrátil na FIA s žádosti o výjimku. Argumentovat může i daty z testů. Antonelli si vyzkoušel starší vůz Mercedesu na Red Bull Ringu a novější (2022) právě v Imole.

Pokud by mohl letos odjet závody za Williams, získal by potřebné zkušenosti a Mercedes by mohl posoudit, zda ho už příští rok neposadit vedle Russella do Mercedesu.

Pokud by Antonelli skutečně debutoval v Imole, stalo by se tak ve věku 17 let, 8 měsíců a 24 dní. Rekord Maxe Verstappena (17 let, 5 měsíců a 15 dnů) by tak ohrožen nebyl.