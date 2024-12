Poslední závod F2 vyhrál Joshua Duerksen. Šampionem F2 se stal Bortoleto

Po včerejším sprintu se do velkých problémů dostal Paul Aron. Při technické kontrole totiž bylo zjištěno, že se jeho DRS na zadním křídle otevíralo o milimetr více, než předepisují pravidla. FIA to klasifikovala jako závažné provinění, možná i pokus o podvod. Paul Aron byl diskvalifikován ze včerejšího sprintu a do dnešního hlavního závodu musel startovat z boxové uličky. Jelikož estonský pilot o svou šanci na titul přišel již včera, nebyla to pro něj z tohoto pohledu příliš velká katastrofa.

Tento incident však zvýšil šance pro Hadjara. Ve včerejším sprintu se posunul o pozici výše a na Bortoleta mu před finálovým závodem sezóny chybělo pouze 4,5 bodu. Navíc mu pomohlo i Aronovo odstranění ze startovního roštu, což pilota Camposu posunulo těsně za Bortoleta.

Z pole position dnes startoval Victor Martins, a vedle něj v první startovní řadě stál Bortoleto. Třetí pozice zůstala prázdná a na čtvrtou se postavil Hadjar. Jako pátý startoval Beganovic, za ním Maini. Čtvrtá startovní řada patřila Martímu a Miyatovi. Pátá řada byla obsazena Dürksenem a Cordeelem.

Na startu však přišla pro Hadjara katastrofa – zůstal stát na roštu a jeho sny o titulu se rázem rozplynuly. Naopak Bortoleto měl parádní start a ujal se vedení. Skvěle odstartovali i Maini a Martí, kteří se pustili do souboje o druhé místo. Nakonec z něj vzešel vítězně Martí. Na čtvrté pozici jezdil Dürksen, následovali Beganovic a Martins.

Po nastartování vozu poslal Campos Hadjara zpět do závodu, ale již s velkou ztrátou na poslední pozici. Ve třetím kole Dürksen překonal Martího a posunul se na třetí místo. V šestém kole však Martí pilotovi AIX racing předjetí vrátil ale to už Maini, Dürksen, Martins a další zamířili k svým mechanikům.

Dürksen se vrátil za Martinse, ihned na něj zaútočil a překonal ho. Maini měl v boxech problémy s pneumatikami i motorem a propadl se polem. O kolo později zajeli do boxů i Bortoleto a Beganovic. Bortoleto se vrátil ve virtuální vedení, ale těsně za ním jezdil Dürksen a na zahřátých pneumatikách soupeře z Invicty překonal, stejně tak Martins. Bortoleto se propadl na virtuální třetí místo a stěžoval si na problém s brzdami.

Vepředu mezitím jezdil nestavějící Martí. V osmnáctém kole ho ale překonal Verschoor a ujal se provizorního vedení závodu. I jeho ale čekala zastávka v boxech. Ve 27. kole zamířil Martí konečně do boxů a na trať se vrátil těsně za Dürksenem. Poté zamířil ke svým mechanikům i Verschoor a po návratu se zařadil za Bortoleta. Pilotovi AIX tak již nic nestálo v cestě za ziskem druhého letošního vítězství.

Tři kola před cílem ještě Bortoleto překonal Martinse a posunul se na druhé místo. V poslední zatáčce závodu byl navíc pilot ART příliš široký a poskytl šanci Verschoorovi, který uzmul poslední příčku na stupních vítězů.

Joshua Dürksen se tak stal vítězem dnešního hlavního závodu a šampiónem sezóny 2024 byl korunován Gabriel Bortoleto, který dnes dokončil závod na druhém místě. Navíc zlomil prokletí šampiónů F2 z posledních let a na příští rok už má zajištěnou sedačku ve formuli 1 u stáje Sauber.

Výsledky

P Jezdec Tým Kol 1 Joshua Duerksen PHM AIX Racing 33 2 Gabriel Bortoleto Invicta Racing 33 3 Richard Verschoor MP Motorsport 33 4 Victor Martins ART Grand Prix 33 5 Oliver Bearman Prema Racing 33 6 Pepe Martí Campos Racing 33 7 Dino Beganovic DAMS Lucas Oil 33 8 Amaury Cordeel Hitech Pulse-Eight 33 9 Oliver Goethe MP Motorsport 33 10 Ritomo Mijata Rodin Motorsport 33 11 Paul Aron Hitech Pulse-Eight 33 12 Kush Maini Invicta Racing 33 13 Leonardo Fornaroli Rodin Motorsport 33 14 John Bennett Van Amersfoort Racing 33 15 Luke Browning ART Grand Prix 33 16 Christian Mansell Trident 33 17 Max Esterson Trident 33 18 Cian Shields PHM AIX Racing 33 19 Isack Hadjar Campos Racing 32 - Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 5 - Jak Crawford DAMS Lucas Oil 4 - A.K.Antonelli Prema Racing 0

Konečné pořadí F2 (jezdci)

P Jezdec Body 1 Gabriel Bortoleto 214,5 2 Isack Hadjar 192 3 Paul Aron 163 4 Zane Maloney 140 5 Jak Crawford 125 6 A.K.Antonelli 113 7 Victor Martins 107 8 Richard Verschoor 106 9 Franco Colapinto 96 10 Joshua Duerksen 87 11 Dennis Hauger 85,5 12 Oliver Bearman 75 13 Kush Maini 74 14 Pepe Martí 62 15 Enzo Fittipaldi 61 16 Zak O'Sullivan 59 17 Amaury Cordeel 39 18 J.M.Correa 31 19 Ritomo Mijata 31 20 Dino Beganovic 22 21 Taylor Barnard 18 22 Roman Staněk 14 23 Oliver Goethe 14 24 Rafael Villagómez 13 25 Christian Mansell 10 26 Luke Browning 7 27 Gabriele Minì 6 28 John Bennett 4 29 Leonardo Fornaroli 0 30 Cian Shields 0 31 Max Esterson 0 32 Niels Koolen 0

