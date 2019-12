Poslední závod F1 mohl být opravdu dobrý, lituje Hülkenberg

Německý pilot se přitom do posledních kol držel v závodě v bodované desítce.

Jezdec Renaultu se snažil dostat před Landa Norrise tím, že vyčkával s první zastávkou. V tu chvíli se však k němu zezadu dostal Valtteri Bottas z Mercedesu, který startoval z konce pole, a souboj s ním připravil Hülkenberga o čas potřebný k tomu, aby se dostal před Norrise. Po zastávce v boxech se na trať vrátil za pilota McLarenu.

„Ve skutečnosti to mohl být opravdu dobrý závod,“ řekl Hülkenberg, který nezískal pro příští sezónu ve formuli 1 místo.

„Souboj s Bottasem, který mě předjel, mě stál dvě sekundy. To jsou ty dvě sekundy, co mi chyběly, abych se po své zastávce dostal před Landa.“

Další čas Hülkenberg ztratil tím, že musel jet za Norrisem.

„Kdybych měl tu pozici a čistý vzduch, mohl jsem mít skvělou strategii na měkké a střední sadě. Jet dlouhý stint na měkké sadě by se skutečně vyplatilo, bohužel to ale nešlo. Čtyřicet kol jsem pak jel ve špinavém vzduchu, a to mi zničilo pneumatiky. Rychlost byla velmi dobrá.“

Foto: Getty Images / Charles Coates