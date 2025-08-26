Poslední výsledky Antonelliho nereflektují jeho výkonnostní progres, tvrdí Russell

Podle George Russella je potřeba vnímat současné výkony Kimiho Antonelliho v širším kontextu.
Když si rozebereme dosavadní výsledky nováčka Andrey Kimiho Antonelliho v F1 a rozdělíme je na dvě poloviny, zjistíme, že Ital v prvních sedmi závodech dokázal bodovat celkem v pěti případech, zatímco v poslední sedmi velkých cenách se v elitní desítce objevil pouze dvakrát (vč. jednoho pódia).
Celkově by se proto mohlo zdát, že Antonelli prožívá jasnou krizi, vzhledem k tomu, že od červnové GP Kanady, kde dojel třetí, získal jediný bod.
Jeho týmový kolega George Russell se však rodáka z Bologni zastává a poukazuje na další faktory, které by se podle něj měly brát v potaz.
„Faktem je, že se jeho rozestup ode mě nemění,“ uvedl Russell, jehož slova cituje Autosport.
„V Kanadě jsem byl na pole position a přestože se kvalifikoval čtvrtý, byl za mnou o šest desetin. V Belgii pak vypadl v první části kvalifikace, zatímco já se dostal do Q3, ale byl za mnou jen o tři desetiny,“ připomněl vítěz letošní GP Kanady.
„Lidé se dívají na konečný výsledek, ale pravdou je, že dělá pokroky, i když jsme se jako tým propadli. Najednou se ocitnete v boji, kde desetina může znamenat šest nebo sedm míst na startovním roštu. Dříve, když jsme bojovali o pozice, znamenala desetina jedno místo,“ vyjmenoval pilot Mercedesu další faktory, které ovlivňují dojem z Antonelliho.
Na rozlet italského pilota mohlo mít negativní vliv i laborování Mercedesu ohledně zavěšení.
„Od té doby, co jsme přešli na nové zavěšení, jsem měl kromě Kanady potíže s řízením vozu a získáním sebedůvěry,“ popsal v této souvislosti Antonelli.