Poslední Mazepin je se závodem spokojený. Haas vysvětlil, proč jel na dvě zastávky

Nikita Mazepin sice dojel poslední, ale se závodem je spokojený. „Myslím, že pokud se podíváte na časy na kolo, tak byl závod pozitivní. Samozřejmě jsme si uvědomovali, že nebojujeme o žádné přední pozice, přešli jsme na náš plán C, který nebyl optimální z hlediska celkové ztráty v cíli, ale rozhodně byl optimální pro to, abychom nedostali modré vlajky.“

„Umožnilo nám to zajet tato kola a zjistit, jak se auto chová a kde bychom se měli zlepšit. Prvních pár kol bylo dobrých, ale potom bude třeba zlepšit způsob jízdy a to přijde se zkušenostmi. Z hlediska učení to byl slušný závod. Na mé straně je spousta věcí, které mohu zlepšit.“

Mazepin startoval na střední směsi. Po 31 kolech přezul na tvrdé a ve 43. pak na měkké.

„Nikita udělal pokrok, i když to výsledek nemusí být vidět,“ řekl Steiner. „Nasadili jsme mu novou sadu pneumatik, abychom mu poskytli více času na jízdu na limitu. Se spoustou modrých vlajek u jeho pneumatik C1 (tvrdé, pozn. redakce) hrozilo, že se příliš ochladí, což by pak nebyla z hlediska řízení žádná legrace. Kvůli tomu se trochu propadl, ale opět dokončil závod. Dělá pokroky, každý víkend se zrychluje.“

Schumacher si věřil i na Russella

Mick Schumacher v závodě dokázal porazit Latifiho. Se Steinerem se shodli, že pokud by ho překonal dříve, mohl bojovat také s Russellem.

„Byl to náročný závod a předjíždění je tu bohužel dost obtížné,“ řekl Schumacher.

„Když jsme museli jet těsně za sebou, bylo to pro nás těžké. Když jste tak blízko, tak prostě spálíte pneumatiky a pak je to samozřejmě těžké. Nakonec jsme dotlačili williams k chybě, po které jsme měli volnou trať a mohli ukázat naše tempo. Kdybychom se dříve zbavili Nicholase, tak si myslím, že bychom možná měli i rychlost, abychom dojeli George a bojovali s ním. Celkově jsme chtěli odjet čistý závod a vidět šachovnicovou vlajku. To se nám podařilo a vše dopadlo dobře.“