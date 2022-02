Poslední kola Mazepina ve F1? Je to stále pravděpodobnější

V Barceloně dnes končí první testy. Ve voze Haasu dnes dopoledne jezdil Nikita Mazepin. Odpoledne by ho měl vystřídat Mick Schumacher. Je možné, že pro Mazepina šlo o poslední kola ve F1.

Mazepina u Haasu vydatně podporuje jeho otec prostřednictvím své firmy Uralkali, která se věnuje výrobě hnojiv. Tým dnes jezdí se zbarvením bez log Uralkali i ruské trikolory.

Steiner se novinářům v průběhu testů vyhýbal. Dnes před ně ale předstoupil.

„Když jsem ráno vstal a podíval se na zprávy, bylo tam pár slov, které bych zde raději neříkal,“ odpověděl Steiner na otázku RaceFans. „Pak jsem si o tom šel promluvit rovnou s Genem a následně jsme se spojili s našimi dalšími partnery a rozhodli jsme se.“

„Jak jste viděli, reagovali jsme na to velmi rychle, takže si dokážete představit, že to byly velmi přímé rozhovory. Haas Automation je v Kalifornii, jsou devět hodin pozadu, takže jsem musel počkat, než se mi podaří kontaktovat také představenstvo Haas Automation, protože jsou největším partnerem na našem voze.“

Haas v reakci na situaci odstranil nálepky Uralkali ze svého vozu. Definitivně? Americký tým příští týden zváží, zda bude ve spolupráci s Uralkali pokračovat. „Příští týden musíme vyřešit všechny právní záležitosti, o kterých nemohu mluvit. Budeme to řešit příští týden.“



Haas s nálepkami Uralkali a ruskou trikoloru (první dva dny testů) a bez.

„Jak jsem již řekl, ne všechno závisí na nás. Je toho víc než tým F1, jsou tam zapojeny vlády, takže nemám ponětí, co z této strany přichází,“ reagoval Steiner na zaváděné sankce.

Odchod Uralkali by podle Steinera Haas přežil. „Finančně jsme v pořádku,“ řekl Steiner, podle kterého by to nemělo mít dopad na formu Haasu v letošní sezóně. „Existuje více způsobů, jak získat finance, aby s tím nebyl žádný problém.“

Pokud skončí Uralkali jako sponzor, je pravděpodobné, že skončí také Nikita Mazepin v roli jezdce. Jeho výkony v loňském roce nebyly ve srovnání s Mickem Schumacherem zrovna oslnivé. Tým by měl navíc s volnou sedačkou větší prostor pro nalezení dalších sponzorů.

Mazepin reagoval jen na sociálních sítích

Nikita Mazepin ani dnes nedorazil na tiskovou konferenci. Reagoval jen na sociálních sítích. Ruskou agresu neodsoudil.

„Je to těžká doba a nemám kontrolu nad spoustou toho, co se říká a dělá. Rozhodl jsem se zaměřit na to, co mohu ovlivnit tím, že budu tvrdě pracovat a dělat to nejlepší pro svůj tým Haas F1. Srdečně děkuji za pochopení a podporu.“