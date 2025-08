Poškozené šasi u Leclerca? Russell tomu nevěří a má vlastní teorii

Charles Leclerc odjel skvělé dva první stinty. Na vítězství by to patrně nestačilo, protože Norris jednou zastávkou vypálil rybník i týmovému kolegovi, ale mohl být nejhůře třetí.

V posledním stintu ale Leclerc začal zajíždět pomalé časy a nakonec ho překonal i George Russell.

Podle Ferrari měl Leclerc poškozené šasi, i když detaily tým neuveřejnil.

Leclerc byl v průběhu závodu frustrovaný. „Je to neuvěřitelně frustrující. Ztratili jsme veškerou konkurenceschopnost,“ říkal Leclerc v týmovém rádiu. „Stačilo mě poslechnout. Našel bych jiný způsob, jak tyto problémy vyřešit. Teď je to prostě neříditelné. Neříditelné. Bude zázrak, pokud se dostaneme na pódium.“

Po závodě bral Leclerc svá slova zpět. „Nejprve musím vzít zpět slova, která jsem řekl v rádiu, protože jsem si myslel, že to souvisí s určitou věcí, ale poté, co jsem vystoupil z vozu, jsem získal mnohem více podrobností a zjistil jsem, že se ve skutečnosti jednalo o problém s šasi, který jsme nemohli nijak ovlivnit,“ vysvětlil Leclerc, kterého cituje The Race.

„Problém jsem začal pociťovat asi v 40. kole a s každým dalším kolem se zhoršoval. Ke konci jsme ztráceli dvě sekundy a auto bylo prostě neovladatelné. Opakuji, že šlo o výjimečný problém, který by se už neměl opakovat. Ale i tak jsem velmi zklamaný.“

„Myslel jsem, že to bylo kvůli změně, kterou jsme provedli na předním křídle při zastávce v boxech, která byla příliš agresivní,“ odpověděl.

Týmy mohou měnit nastavení předního křídla a někdy se tak děje během zastávek v boxech.

Leclercovi skutečně měnili nastavení křídla, ale je otázkou, zda by změna způsobila až tak velké problémy.

Russell má jiný názor

Podle George Russella byl problém jinde. Ferrari se podle něj mělo obávat přílišného opotřebení kluzné desky, a tak Leclercovi zvýšili pro poslední stint tlak v pneumatikách (tím se vůz zvedne) a také změnili nastavení motoru.

„Viděl jsem, jak byl pomalý, tak jsem předpokládal, že něco není v pořádku,“ řekl Russell pro Sky.

„Neřekne vám, že jsou téměř nelegální,“ řekl Russell. „Jediná věc, která nás napadá, je, že jeli s příliš nízkou výškou a museli zvýšit tlak v pneumatikách pro poslední část závodu.“

Russell řekl, že když dohnal Leclerca, všiml si, že Ferrari „používalo režim motoru, který zpomaloval motor na konci rovinky, kde dochází k největšímu opotřebení desky.“

„To je jediná věc, která nás napadá na základě časů na kolo, režimu motoru, který používali, a podobných věcí,“ dodal jezdec Mercedesu.