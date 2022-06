Poskakování vozu Mercedesu? Villeneuve má jednoduchou radu

Jacques Villeneuve nebyl ze závodu v Baku úplně nadšený. Podle něj jsme byli připraveni o všechny faktory, které mohly přispět k dobrému závodu. Kritizoval například nasazení virtuálního safety caru, který hlavně u odstoupení Magnussena podle něj nebyl potřeba. Kromě toho ale samozřejmě odstoupili jezdci Ferrari, a tak měl Red Bull double jako na stříbrném podnose.

„Ferrari má nejrychlejší vůz, ale dostatečně ho nevyužívá,“ napal Villeneuve ve svém sloupku pro formule1.nl. „Jezdci se dopouštějí chyb, strategicky věci neprobíhají hladce a dochází k mnoha mechanickým poruchám.“

„Leclerc na tom všem nese podle mého názoru jen velmi malou vinu. Kromě chyby v Imole jezdí dobře. Bylo by jen logické, kdyby v něm poslední tři závody vyvolaly frustraci. To ale neschvaluji, protože společně vyhráváte i prohráváte a jako jezdec byste se nikdy neměli distancovat od týmu. Ferrari má ale problém. V Baku odstoupily tři vozy kvůli problémům s motorem Ferrari. Sainzův problém se týkal hydrauliky, ale přesto to bylo nebezpečné, protože přestaly fungovat zadní brzdy. Celkově je to velké zklamání, ale auto je stále velmi rychlé a dobře se řídí. Šampionát je ještě dlouhý a situace se může v mžiku změnit.“

Podle Kanaďana je stále o co hrát. „Red Bull byl v Austrálii téměř odepsán a podívejte se, kde je nyní. Momentálně mají nejsilnější jezdeckou dvojici, i když Pérez nebyl v Baku příliš spokojen se správou pneumatik. To je něco, v čem je obvykle dobrý. Verstappen má výhodu v tom, že se již stal šampionem, a proto ho tým miluje. Ví, co je třeba, nikdy se nevzdává a stejně jako Pérez dělá jen málo chyb.“

Russell poblíž Leclerca

„A podívejte se na Russella – je hned za Leclercem s vozem, který je o sekundu pomalejší! Představte si, že Mercedes něco najde... Líbí se mi, jak Russell maximalizuje své šance.“

„Hamilton prožívá těžké období i kvůli problémům se zády. Jedná se o závažný problém – poškozené obratle mohou způsobovat problémy po několik měsíců, ne-li let. V devadesátých letech jsme tím také trpěli, protože jsme seděli nízko nad zemí. Vzpomínám si, jak jsem jednou v Argentině narazil na bouli a viděl hvězdičky... měl jsem pocit, že mi tělem projel elektrický výboj.“

Poskakování? Řešení je jednoduché

Podle Villeneuva trpí jezdci Mercedesu poskakováním zbytečně – řešení je totiž jednoduché. Má pro stříbrné šípy stejnou radu jako Christian Horner.

„Chápu obavy Russella a Wolffa, ale mám pro Mercedes řešení: zvýšit světlou výšku vozu. Nikdo je nenutí jezdit tak nízko, možná je na to auto citlivé kvůli minimálním bočním. Wolffova výzva ke změně pravidel však podle mého názoru není nic jiného než obvyklá politická hra ve formuli 1. Mercedes udělá cokoli, aby se přiblížil Red Bullu a Ferrari – stejně jako v posledních letech, kdy se snažil, aby byly změny co nejmenší.“