Poskakování? Nejjednodušší je zvednout auto, říká Horner. Stížnosti jezdců vnímá jako součást hry

Red Bull je týmem, který má s poskakováním nejmenší problémy. Mercedes je na opačném konci spektra. Hamilton se po závodě v Baku držel za záda a stěžoval si na nejbolestivější závod kariéry. Jezdci volají po změně pravidel.

Na otázku ohledně těchto problémů Horner odpověděl, že by bylo nespravedlivé trestat týmy, které mají tento problém pod kontrolou.

„Nejjednodušší je zvednout auto. Každý tým má možnost to udělat,“ řekl Horner.

„Máte možnost volby, kde budete provozovat svůj vůz. Nikdy byste neměli provozovat vůz, který není bezpečný. Myslím, že je to spíše pro technické pracovníky, protože některá auta mají problémy a jsou týmy, které mají problémů velmi málo.“

„Přišlo by mi nespravedlivé penalizovat ty, kteří odvedli solidní práci, oproti těm, kteří se třeba netrefili."

Hornera se zeptali, co by dělal, kdyby měl i Red Bull vůz, který poskakuje. „Řekl bych jim (jezdcům), ať si co nejvíc zanadávají do vysílačky a udělají z toho co největší problém. Je to součást hry.“

Na otázku, zda si myslí, že to byly týmy, které stížnosti jezdců podporovaly, odpověděl: „Samozřejmě, že je to tak.“

„Je vidět, že je to nepříjemné. Existují na to nápravná opatření, ale je to na úkor výkonu vozu. Takže nejjednodušší je stěžovat si na to z hlediska bezpečnost.“

„Myslím si, že pokud by to byl skutečný bezpečnostní problém napříč celým startovním polem, pak by to bylo něco, čemu by se měla věnovat pozornost, ale pokud se to týká jen vybraných týmů, pak je to něco, co by měl případně řešit daný tým.“