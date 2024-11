Poskakování monopostu, problémy s brzdami a bolest zad. Bylo to náročné, přiznal Alonso

Zatímco vloni Fernando Alonso v São Paulu po skvělém boji se Sergiem Pérezem dojel na třetím místě, letošní závod si dvojnásobný mistr světa F1 užil podstatně méně.

Náročná byla pro španělského závodníka už samotná příprava na závod, kterou mu zkomplikovaly zdravotní problémy. Kvůli infekci, se kterou bojoval už během předchozího víkendu v Mexiku, se dokonce mezi oběma americkými závody vrátil na krátko do Evropy.

S řadou výzev se pak musel Alonso potýkat i v São Paulu. Do hlavního závodu se sice rodák z Ovieda dokázal kvalifikovat na devátém místě, ale tím výčet pozitiv z pohledu pilota Astonu Martin končí.

V hlavním závodě, do kterého nastupoval po nehodě v poslední části kvalifikace, pak Alonsa trápilo především poskakování monopostu, což mu způsobovalo bolesti zad, a také brzdy podle něj nefungovaly správně.

„Ve druhé polovině závodu auto hodně poskakovalo. Nevím proč, ale byl to těžký závod. Byli jsme mimo bodované pozice...Myslím, že za jiných okolností bych asi nedokončil, ale mechanici odvedli před závodem neuvěřitelnou práci, aby auto připravili na startovní rošt, takže jsem to musel dokončit za ně,“ nechal se slyšet Alonso, kterého cituje Autosport.

„Byl to hodně bolestivý závod. Příprava na něj byla z mé strany hodně náročná, byla tam spousta kontrol i práce, a to i ze strany fyzioterapeutů a lékařů, abych mohl přijet sem do Brazílie,“ řekl pilot Astonu Martin, který si ale nechtěl, v kontextu nedávných povodní ve Valencii, stěžovat.

„V autě to nebylo příjemné. Jsou tu ale lidé, kteří jsou na tom mnohem hůř než já, třeba ti ve Valencii. Vidíme hrozné obrázky a lidi, kteří bojují, takže jsem musel pár kol bojovat za všechny,“ vysvětlil 43letý závodník, který promluvil o problémech s brzdami.

„Myslím, že Lance (Stroll, pozn. red.) měl problém s brzdami ve formovacím kole, zatímco já jsem měl potíže s brzdami po všech restartech. Jejich vyvážení se vždy přesunulo na zadní nápravu. Bylo to jako brzdit ruční brzdou. Celkově to tedy byla noční můra. Do dalších tří závodů se musíme zlepšit,“ dodal Alonso.