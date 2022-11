Porušili zlaté pravidlo. Ferrari vysvětlilo, proč poslalo Leclerca ven na přechodných pneumatikách

Charles Leclerc ve třetí části kvalifikace vyjel jako jediný na pneumatikách do přechodných podmínek. Poté se vrátil do boxů, ale přišly červené vlajky... na startu sprintu bude desátý.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

„Je to trochu frustrující, protože jsme dostali oba vozy do Q3 a pak jsme byli postaveni před těžkou volbu,“ řekl sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies.

„Na jedné straně máte trať, která je stále suchá. A existuje zlaté pravidlo, které říká, že byste na trať měli vyjet, dokud je suchá. Na druhou stranu jsme očekávali, že bude bezprostředně pršet. Proto jsme oběma vozům rozdělili strategie.“

„Vždy víte, že když vaše vozy vyjedou, tak v závislosti na přesném načasování deště tu bude jeden šťastný a jeden nešťastný člověk. Přesně to se stalo.“

„Déšť přišel pro Charlese pravděpodobně o minutu nebo dvě pozdě a byl pravděpodobně správně načasován pro Carlose, který byl na trati druhý. Tak to prostě je – páté a desáté místo. Je to začátek dlouhého víkendu.“

„Letos jsme měli mnoho dobrých kvalifikačních jízd, a to i ve velmi záludných podmínkách, jako byly ty dnešní. Ale v takových obtížných situacích se vždy můžeme hodně naučit o tom, jaká rozhodnutí jsou správná a jaká špatná.“

„Je to určitě něco, co jsme si zvykli podrobně analyzovat s týmem, s jezdci, společně se na to podívat. Dnešní den využijeme k tomu, abychom společně udělali další krok.“