Portugalský okruh Algarve jedná s F1 o možných závodech v letošním roce

Kvůli globální pandemii koronaviru bylo v pátek potvrzeno, že se letos neuskuteční závody na městských tratích v Ázerbájdžánu, Singapuru a na japonské Suzuce.

Současný kalendář formule 1 obsahuje osm závodů v Evropě. Dvakrát se pojede na rakouském Red Bull Ringu, jednou na Hungaroringu, dvakrát na Silverstonu a po jednom závodě v Barceloně, ve Spa-Francorchamps a v Monze. Podle plánu by se následně formule 1 měla přesunout do Asie, Ameriky a skončit závody v Bahrajnu a Abú Dhabí.

Kvůli zrušeným závodům v Asii ale formule 1 nevyloučila možnost přidání dalších závodů v Evropě. Tiskový mluvčí okruhu v Portimãu pro Autosport potvrdil, že probíhají diskuse s vedením F1 a do Portugalska jsou ochotné cestovat také týmy.

„Jsme v kontaktu s FOM a intenzivně jednáme. Jak řekl (šéf F1) Ross Brawn, je to možnost. Pro tuto chvíli není nic potvrzeno, ale víme, že týmy jsou nakloněny tomu, aby bylo Portugalsko přidáno do kalendáře. Pracujeme velmi tvrdě a děláme vše pro to, abychom měli F1 na našem okruhu,“ řekl tiskový mluvčí.

„Jsme možností, kterou všichni chtějí. Místní, trať, velké zázemí, které umožňuje velké bezpečnostní rozestupy, klima, hotely a snížený dopad nemoci COVID-19 v zemi. Jakékoliv rozhodnutí bude učiněno v červenci,“ dodal mluvčí.

„Existuje řada dobrých evropských okruhů, kde bychom mohli přidat jeden nebo dva závody, abychom zajistili kompletní sezónu. Ještě nic nebudeme potvrzovat, protože to stále probíhá,“ řekl Brawn k dalším možným závodům v Evropě.

V Portugalsku by se dva závody mohly uskutečnit na přelomu září a října, konkrétně 27. září a 4. října. První závod by nesl název Velká cena Portugalska a druhý Velká cena Algarve. V kalendáři formule 1 nesmí být dva závody se stejným názvem, například v Rakousku se pojede jeden závod jako GP Rakouska a druhý jako GP Štýrska.

Mezi závody v italské Monze a na konci září v Portugalsku by se mohl jet ještě jeden podnik. V této souvislosti se mluví o Imole nebo Mugellu.

V současné chvíli má však zatím stále potvrzené místo v kalendáři 27. září ruské Soči, kde by se také mohlo jet dvakrát. Velká cena Portugalska je proto zatím pouze jako záložní plán, pokud nebude situace kolem koronaviru v Rusku stabilní a nebude možné bezpečně absolvovat závody.

Na okruhu Algarve se v letech 2008 a 2009 konaly tři kolektivní testy, kterých se zúčastnily týmy Ferrari, McLaren, Renault, Williams, Toyota a Toro Rosso.

Ze současných jezdců se těchto testů zúčastnil pouze Lewis Hamilton. Další jezdci zde závodili v juniorských formulích.

Naposledy se Velká cena Portugalska v kalendáři F1 objevila v roce 1996, kdy se jelo na Estorilu.

Foto: Getty Images / Ker Robertson