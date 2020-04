Portimão získalo nejvyšší licenci. Může pořádat i závody formule 1

Portugalský okruh v Portimão má nyní licenci, která mu umožňuje pořádat i závody formule 1.

Královna motorsportu zavítala na okruh Algarve v letech 2008 a 2009, kdy se tam konaly testy. Velká cena Portugalska pak byla v kalendáři F1 na přelomu 50. a 60. let a následně v letech 1984 až 1996, kdy se jezdilo v Estorilu.

Portugalsko by teoreticky mohlo uspořádat závod už letos, pokud by bylo nutné odjet v Evropě více závodů. Tato možnost je ale velmi nepravděpodobná. Větší šanci by mohlo bít v budoucích letech a to jako případná náhrada Velké ceny Španělska. V Barceloně dostali smlouvu jen pro letošní rok a budoucnost velké ceny je nejistá. Zájem by však měl také Jerez.

Foto: Getty Images / Ker Robertson