Porscheho dům ukrývá poklad. U Liberce je k vidění vítězný vůz z Le Mans 2016

Čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans byla v roce 2016 třetím závodem sezóny vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC a zároveň se jednalo o poslední ročník slavné vytrvalostní klasiky, ve kterém se proti sobě v LMP 1 postavily tři giganti Audi, Porsche a Toyota. Audi se totiž po roce 2016 z LMP 1 stáhlo.

Pozadí závodu

Jak je již zmíněno v úvodním odstavci, Le Mans bylo v roce 2016 pro týmy a jezdce třetím podnikem sezóny vytrvalostního mistrovství světa po dvou šestihodinových závodech na Silverstonu a ve Spa.

Hybridní tovární prototypy třídy LMP 1 sice v celkovém pořadí zvítězily ve Velké Británii i v Belgii, Audi, Toyotu i Porsche ovšem trápily potíže se spolehlivostí hybridních pohonných jednotek.

Pozdější hrdinové tohoto příběhu Marc Lieb, Neel Jani a Romain Dumas s prototypem Porsche 919 Hybrid #2 vyhráli na Silverstonu a ve Spa skončili druzí za Oliverem Jarvisem, Lucasem di Grassim a Loicem Duvalem, kteří tvořili posádku Audi R18 e-tron quattro #8.

Na překvapivé celkové pódium však v obou úvodních závodech dosáhl také švýcarský tým Rebellion Racing, který je stálicí té části startovního pole třídy LMP 1, která nevyužívá hybridní pohon.

Jedna diskvalifikace, troje odstoupení a celá řada technických problémů u šestice továrních hybridů přinesla dvě třetí místa pro trojici Dominik Kraihamer, Alexandre Imperatori, Mathéo Tuscher z prototypu Rebellion R-One AER #13.

Ve znamení technických problémů a nespolehlivosti se poté neslo celé Le Mans 2016…

I have no power

Vítězové ze Silverstonu Marc Lieb, Romain Dumas a Neel Jani si již ve středu večer před nejdůležitějším víkendem v roce zajistili pole position pro 84. ročník 24 hodin Le Mans, který se později zapsal do dějin velmi dramatickým průběhem posledních minut.

Podobně jako ve Spa, tak i na okruhu La Sarthe nedaleko Le Mans provázely v roce 2016 hybridní prototypy LMP 1 technické problémy, které se nevyhnuly ani jedné z továren v nejprestižnější kategorii.

Během nedělní části závodu, kdy se každou minutou vozy a jejich jezdci blížili k šachovnicové vlajce, se do čela před Porsche dostala Toyota TS050 Hybrid #5 posádky Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima.

Tři bývalí piloti formule 1 měli přinést Toyotě vytoužený úspěch, který ji v Le Mans již od prvních pokusů v minulém století marně unikal. Stylově to byl právě Kazuki Nakadžima, tedy japonský pilot v japonském voze, který měl „pětku“ triumfálně dovést do cíle.

V garážích Toyoty však nakonec místo bouřlivých oslav vytryskly slzy smutku. Do cíle nezbývalo ani deset minut, když Nakadžima zahlásil do týmového rádia památnou větu „I have no power“. O chvíli později, tři minuty před koncem závodu, zastavila bezmocná Toyota #5 na cílové rovince kvůli závadě jedné malinkaté součástky v hodnotě pár centů. Záběry na zdrcené a plačící členy japonské stáje v čele s Hughesem de Chaunacem tehdy obletěly svět.

Kolem stojící Toyoty se vzápětí prořítilo Porsche #2 s Neelem Janim za volantem. Jeho týmoví kolegové v garáži Marc Lieb a Romain Dumas mezitím v boxech propukli v nekontrolované veselí, do klína jim totiž spadl triumf, ve který už ani nedoufali. Mezi první gratulanty šťastných vítězů se tehdy zařadili Mark Webber a Brendon Hartley, piloti sesterského Porsche #1.

Úspěchem v Le Mans to však pro trojici Jani, Lieb, Dumas v roce 2016 neskončilo. Posádka „dvojky“ se totiž po vítězství v „závodu závodů“ mohla nakonec radovat i z ovládnutí celého mistrovství světa, a to i přesto, že Švýcar, Němec a Francouz ani v jednom z následujících šesti závodů už neskončili ani jednou na pódiu. Triumf v Le Mans byl pro výsledky mistrovství světa klíčový, protože vítězná jezdecká trojice za něj vyinkasovala dvojnásobný počet bodů.

Porsche 919 Hybrid #2 posádky Neel Jani, Marc Lieb, Romain Dumas, které budete moci minimálně až do příštího léta obdivovat v rodném domě Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích nad Nisou, má tedy na svém kontě ze sezóny 2016 celkem dvě vítězství (6h Silverstone, 24h Le Mans), jedno druhé místo (6h Spa), čtyři čtvrtá místa (6h Nürburgring, 6h Mexico City, 6h Austin, 6h Šanghaj), jedno páté místo (6h Fudži) a jedno šesté místo z finálové šestihodinovky v Bahrajnu.

Kromě jezdeckého pořadí ovládlo v roce 2016 Porsche i pohár konstruktérů.

Foto: Jiří Šlégl