Porsche zvažuje vstup do F1. Má více než jednu možnost

Porsche chce už letos vyzkoušet na trati hypercar pro WEC, se kterým vstoupí do série v roce 2023. Současně ale zvažuje také vstup do formule 1.

Nově jmenovaný viceprezident pro motorsport Thomas Laudenbach se nyní výrazně zapojuje do rozhodovacího procesu. Porsche a Audi se účastní schůzek, na kterých se jedná o podobě pohonných jednotek pro rok 2025 (reálně spíše 2026).

Podle jeho slov se v nové generaci pravidel pro pohonné jednotky objevují faktory, které jsou nutné pro to, aby se Porsche angažovalo v šampionátu.

„Když se podíváte do budoucnosti a podíváte se na to, co oznamují výrobci automobilů ohledně podílu elektromobilů, které chtějí v budoucnu prodávat, myslím, že je velmi důležité, aby formule 1 udělala posun směrem k elektrifikaci,“ řekl Laudenbach, kterého cituje Motorsport.com.

Laudenbach si samozřejmě uvědomuje, že vůz F1 nemůže být plně elektrický.

„Ale je třeba dát mnohem větší prioritu elektrické části pohonné jednotky. To je důležité. Pokud se jako výrobce chcete ukázat v motorsportu, musí to odpovídat tomu, co se děje na silnici. Z toho, co teď vím, udělala FIA obrovský krok tímto směrem. To nám pomůže.“

„Není tajemstvím, že o F1 uvažujeme a že jednáme s FIA. Není tajemstvím, že o tom, řekněme, vážně uvažujeme. Ale zatím nepadlo žádné rozhodnutí.“

„Z toho, co vím, se spousta věcí ohledně formule 1 ubírá správným směrem – tedy důležitost elektrifikace nebo elektrické části. Rádi bychom viděli více standardizovaných dílů v motoru a větší volnost u elektrické části. Z toho, co víme, tak mnoho faktorů, které jsem zmínil, by se mohlo splnit.“

„Jedna věc je jasná, pokud takové rozhodnutí padne, nemůžete čekat příliš dlouho, protože pokud chcete závodit v roce 2025, musíte začít v určitém čase.“

„Pokud někdo opravdu uvažuje o vstupu do tohoto šampionátu jako výrobce pohonných jednotek, měl by to vždy spojit s výraznou změnou pravidel, aby všichni museli udělat krok a nebyli jste jediní.“

„Není také tajemstvím, že pokud se podíváte na hodnoty PR, fanouškovské základny a reklamní hodnoty, je na tom formule 1 ve srovnání s ostatními seriály extrémně dobře. O tom není pochyb.“

Více možností?

Porsche je obvykle vnímáno jako značka, která by do F1 vstoupila jako dodavatel pohonných jednotek. Možností je ale více. Porsche by mohlo být partnerem Red Bullu – v minulosti se o tom hodně spekulovalo, ale nyní to vypadá jako spíše méně pravděpodobná možnost. Red Bull zřejmě půjde vlastní cestou.

Další možností je vlastní tým – založit nový je těžké a také drahé (nový tým musí vyplatit těm stávajícím určitou sumu). Švýcarský Blick už spekuluje, že Porsche nebo Audi mohou mít zájem o Sauber, když už jednání s Andrettim nevyšla. V současné době to nevypadá jako reálná možnost.

Nakonec je zde poslední varianta a z marketingového hlediska možná nejsilnější – spolupráce podobná spojení Red Bullu a Hondy. Tedy úzké partnerství s jedním týmem, případně i odkup menšího podílu v tomto týmu.