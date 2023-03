Porsche vzdalo snahu o návrat do F1

Podle webu The Race se Porsche soustředí na stávající programy v motorsportu.

Měla to být velká událost. Porsche se chtělo spojit s Red Bullem a od roku 2026 být ve formuli 1 jako dodavatel pohonných jednotek.

Jednání s rakouskou stájí však ztroskotalo – Porsche chtělo koupit podíl v týmu a mít v něm významné slovo, což se Red Bullu nelíbilo. V Milton Keynes si tak staví pohonné jednotky sami ve spolupráci s Fordem. Partnerství je však mnohem volnější.

Podobně dopadlo také jednání s McLarenem. Podle The Race tak Porsche definitivně vzdalo snahu o návrat do F1 ve střednědobém horizontu. Budovat nový tým (FIA nyní otevřela dveře zájemcům) Porsche nechce. Bylo by to příliš náročné a drahé.

Neúčast Porsche není překvapující. FIA nedávno uveřejnila seznam výrobců, kteří se zaregistrovali pro rok 2026, a Porsche v přehledu nebylo.

Výrobci PJ registrování pro rok 2026 Alpine Racing

Audi

Ferrari S.p.A.

Honda Racing Corporation

Mercedes-AMG High Performance Powertrains Ltd.

Red Bull Ford

Porsche se tak soustředí na své stávající programy – formuli E a kategorii hypercarů ve WEC.

Volkswagen ale bude mít ve F1 zastoupení. Audi bude dodávat pohonné jednotky Sauberu, ve kterém už koupilo podíl a do roku 2026 má převzít 75 % týmu.