Porsche vyhrálo 24 hodin v Daytoně! Radují se Nasr i Newgarden

Vše se rozhodlo v posledních osmdesáti minutách. Hodinu a dvacet minut před vyvěšením šachovnicové vlajky probíhal souboj o první místo mezi Cadillacem #31, který v sobotu večer startoval z pole position, a Porsche #7. V klopené sekci závodiště v Daytoně se Tom Blomqvist v Cadillacu pověsil za expilota F1 Felipeho Nasra v Porsche a i s využitím vzduchového pytle se protáhl na první pozici. V boxovém zázemí Action Express Racing zavládl mírný optimismus. Vítězství by si všichni přáli, vždyť Brazilec Pipo Derani s „jednatřicítkou“ vyhrál kvalifikaci zajetím traťového rekordu a červený Cadillac se pohyboval na čele po velkou část závodu.

Jenomže ve všech závodech IMSA WSC včetně Daytony hrají nemalou roli výjezdy safety caru, které vždy smažou rozdíly mezi vozy jedoucími v jednom kole. A před cílem letošní Daytony musel safety car ještě jednou na trať. Zhruba tři čtvrtě hodiny museli na trať maršálové kvůli odstavenému Lexusu GT3 a závod byl neutralizován. Žlutou fázi využily vedoucí vozy k poslední zastávce pro dotankování paliva a po vyjetí z boxů byl najednou Nasr v Porsche opět první!

V tu chvíli bylo jasné, že na bývalého pilota stáje Sauber v „královně motorsportu“ čeká jedna z nejdůležitějších půlhodin jeho dosavadní kariéry. Po závěrečném restartu na Nasra zle dotíral po vítězství hladový Blomqvist, Brazilcovi nedal vydechnout a několikrát se velmi zblízka vyrýsoval v jeho zpětných zrcátkách. Ale veškerá snaha byla nakonec marná.

Felipe Nasr uhájil první místo až do cíle a fanoušci Porsche po celém světě začali otevírat láhve šampaňského. Prototyp Porsche 963 LMDh #7 v barvách Penske Motorsport vyhrál 62. ročník Rolex 24 at Daytona s náskokem dvou sekund a německá manufaktura si tak připsala první absolutní triumf na Floridě od roku 2003. Tehdy se s vozem 911 GT3-RS radovali Kevin Buckler, Michael Schrom, Timo Bernhard a Jörg Bergmeister. Letošní vítěznou čtveřici tvořili kromě Nasra ještě Dane Cameron, Josef Newgarden a Matt Campbell. Newgarden je tak nyní šampionem IndyCar, Indy 500 i Rolex 24. A tým Penske slaví první celkové vítězství v Daytoně od roku 1969!

„Ani jsem netušil, jestli se toho někdy v životě dočkám,“ pronesl do přívalu slz štěstí Dane Cameron do mikrofonu reportérky rádia IMSA. „A teď chceme vyhrát Le Mans,“ dodal sebejistě legendární Roger Penske, do jehož hlasu též pronikly emoce. A to se u velkého bosse věru často nestává.

Tom Blomqvist, Jack Aitken a Pipo Derani získali druhé místo pro Cadillac V-Series.R #31 v typických barvách Whelen Engineering. Při debutu v Rolex 24 se pódia dočkal i mistr světa F1 z roku 2009 Jenson Button. Brit se střídal v posádce prototypu Acura ARX-06 #40 týmu Wayne Taylor Racing with Andretti s hvězdou IndyCar Coltonem Hertou, synem majitele stáje Jordanem Taylorem a bývalým pilotem F2 Louisem Deletrazem.

Těsnou bitvu ve třídě LMP 2 nakonec dotáhl k vítězství pro tým Era Motorsport třiadvacetiletý dánský talent Christian Rasmussen. Ten se v kokpitu prototypu Oreca 07 Gibson #18 střídal ještě se zkušeným Britem Ryan Dalzielem, americkým gentlemanem Dwightem Merrimanem a dalším Američanem Connorem Zilischem. O necelých sedm sekund dojel druhý další Dán Malthe Jakobsen s Orecou 07 #04 stáje CrowdStrike Racing (Algarve Pro Racing). S ním byli v posádce ještě Colin Braun, Toby Sowery a George Kurtz.

Podobně jako Jenson Button se při premiérovém startu v Rolex 24 dočkal stupňů vítězů také Felipe Massa. Bývalý pilot Ferrari skončil ve třídě LMP 2 na třetím místě jako člen posádky prototypu Oreca 07 Gibson #74 týmu Riley. Massa se střídal s krajanem a častým soupeřem z brazilských závodů Stock Car Felipem Fragou, Američanem Garem Robinsonem a s Australanem Joshem Burdonem.

Slavný týmový šéf Giuseppe Risi se raduje z velkého triumfu ve třídě GTD PRO. Kategorii pro tovární vozy GT3 vyhrál Risiho vůz Ferrari 296 GT3 #62 s posádkou zkušených pilotů ikonické italské značky. Tu tvořili dva z loňských vítězů Le Mans James Calado a Alessandro Pier Guidi, ke kterým se přidali ještě Davide Rigon a Daniel Serra. Ferrari tak s modelem 296 GT3 získalo po loňském vítězství ve čtyřiadvacetihodinovce na Nordschleife další důležitou trofej. Sám Risi navíc v rozhovoru ještě během závodu nevyloučil, že do budoucna zvažuje nasazení zákaznického hypervozu Ferrari 499P do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Druhé místo v GTD PRO získalo Porsche 911 GT3 R #77 v barvách AO Racing (Sebastian Priaulx / Laurin Heinrich / Michael Christensen), stupně vítězů pak doplnili ještě Sheldon van der Linde, Bryan Sellers, Neil Verhagen a Madison Snow, kteří se střídali v BMW M4 GT3 #1 stáje Paul Miller Racing. Ve třídě GTD PRO též premiérově startovaly i nové vozy Ford Mustang GT3 a Chevrolet Corvette Z06 GT3.R, jejich závod ale provázela řada problémů a týmy ho nakonec spíš pojaly jako testování před dlouhým (a potenciálně úspěšným) životním cyklem.

Kategorii GTD pro soukromé vozy GT3 s poloprofesionálním složením posádek vyhrál tým Winward Motorsport, který do závodu nasadil Mercedes-AMG GT3 #57 pro posádku Russell Ward, Daniel Morad, Phillip Elis, Indy Dontje.

Dalším závodem sezony IMSA WeatherTech SportsCar Championship bude neméně slavná dvanáctihodinovka na Sebringu 16. března.