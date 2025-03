Porsche vládne americké vytrvalostní scéně, po Daytoně vyhrálo i na Sebringu!

Nejstarší americký vytrvalostní závod podevatenácté v historii v absolutním pořadí vyhrála značka Porsche. Na Sebringu stejně jako v lednu v Daytoně zvítězil prototyp #7 s posádkou Felipe Nasr, Nick Tandy, Laurens Vanthoor. Trojice továrních pilotů tak získala neoficiální titul vítězů „36 hodin Floridy.“

O další historický milník se postaral Nick Tandy. Britský pilot lednovým vítězstvím v Daytoně završil kompletní sbírku triumfů ve všech velkých světových čtyřiadvacetihodinovkách a prvenstvím na Sebringu je nyní též držitelem kompletního vytrvalostního grand slamu. Do něj se kromě Sebringu počítají vítězství v Daytoně a v Le Mans. Kromě těchto tří závodů už Tandy v kariéře vyhrál i Petit Le Mans a čtyřiadvacetihodinovky ve Spa a na Nürburgringu. Brit je prvním jezdcem v historii, který ovládl kompletní „velkou šestku“ vytrvalostních závodů.

Tandy pomohl značce Porsche k prvnímu absolutnímu triumfu na Sebringu od roku 2008, kdy získali celkové vítězství Timo Bernhard, Romain Dumas a Emmanuel Collard s vozem Porsche RS Spyder třídy LMP 2. I tenkrát se o vítězný vůz staral tým Penske.

Radost fanoušků Porsche na Sebringu navíc může být rovnou dvojnásobná, protože německý tým získal na Floridě vítězný double. O druhé místo v cíli se s prototypem 963 LMDh #6 zasloužili Mathieu Jaminet, Matt Campbell a Kevin Estre.

Na třetí nejvyšší stupínek v cíli vystoupil také úřadující šampion IndyCar Alex Palou. Španělský pilot byl součástí posádky prototypu Acura ARX-06 #93 týmu Meyer Shank Racing. V kokpitu se s ním střídali ještě Renger van der Zande a Nick Yelloly.

Velmi očekávaný debut hypervozu Aston Martin Valkyrie v sérii IMSA nedopadl na Sebringu špatně. Valkyrie v modrých barvách týmu Heart of Racing dojela do cíle bez výraznějších technických problémů na devátém místě. Na rozdíl od debutu ve WEC v Kataru se tak Aston Martin s novým vozem dostal do elitní desítky. V britském speciálu se střídali Ross Gunn, Roman de Angelis a Alex Riberas.

Další šanci na zisk velkého vytrvalostního vítězství promarnilo BMW. Dries Vanthoor dostal prototyp M Hybrid V8 #24 po Daytoně i na Sebringu znovu na pole position, nicméně jeho posádka, jejíž součástí byli i Kevin Magnussen a Philipp Eng, byla v cíli klasifikována až čtyřiačtyřicátém místě celkového pořadí. Naděje BMW #24 na dobrý výsledek vzaly za své tři hodiny před cílem, kdy Eng na pit lane kolidoval s Tomem Blomqvistem v Acuře #60. Sesterské BMW #25 posádky Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Robin Frijns, dokončilo závod na páté pozici.

Ve třídě LMP 2 vyhrál letošní dvanáctihodinovku na Sebringu polský tým Inter Europol Competition s prototypem Oreca 07 Gibson #43. Vítěznou posádku tvořili Tom Dillmann, Bijoy Garg a Jeremy Clarke.

Porsche na Sebringu vyhrálo i ve třídě GTD Pro určené vozům GT3 s čistě profesionálními posádkami. Pro triumf si zde dojela trojice Laurin Heinrich, Klaus Bachler, Alessio Picariello. Tito tři se střídali ve voze 911 GT3 R #77 týmu AO Racing v populárních barvách připomínajících tyranosaura.

Mercedes AMG GT3 #57 týmu Winward Racing vyhrál na Sebringu ve třídě GTD, ve vítězném voze se střídali Russell Ward, Philip Ellis a Indy Dontje.

Příštím závodem šampionátu IMSA WSC bude sprint na 100 minut v Long Beach 12. dubna. Sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC poté bude pokračovat 20. dubna šestihodinovkou v Imole.