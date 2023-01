Porsche uveřejnilo a smazalo záhadný příspěvek. Williams popírá, že ho automobilka koupí

Porsche záhadným příspěvkem na Instagramu vyvolalo vlnu spekulací. Není ale jasné, zda se vůbec týkají formule 1.

Porsche na svém instagramovém účtu pro formuli E uveřejnilo příspěvek, ve kterém uvedlo, že se máme na co těšit.

„Nastartujte své motory. Něco velkého se blíží,“ stálo v příspěvku, u kterého bylo dnešní datum.

Porsche poté svůj příspěvek smazalo. V příspěvku bylo video a někteří uživatelé si myslí, že ve videu mezi zrněním viděli fotografii Franka Williamse. Ihned se proto rozjely spekulace, že Porsche koupí tým z Grove, který dnes vlastní Dorilton Capital.

„Spekulace, že Williams Racing je na prodej, jsou nepřesné,“ řekl mluvčí týmu pro Motorsport Week.

„Jsme otevřeni jakýmkoli jednáním s výrobci ohledně dodávek motorů od roku 2026, kdy vstoupí v platnost nové předpisy pro motory. Jsme spokojeni s naším vztahem s Mercedesem a oceňujeme veškeré jejich úsilí.“

Porsche chtělo vstoupit do F1 společně s Audi. Zatímco Audi se dohodlo se Sauberem, který má postupně koupit, jednání mezi Porsche a Red Bullem ztroskotala. Zatím to spíše vypadá, že Porsche do F1 nevstoupí.