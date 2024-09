Porsche po triumfu ve Fudži míří za titulem, Schumacher vybojoval třetí místo!

S úderem čtvrté hodiny ranní českého času odstartovala šestihodinovka pod nejvyšší japonskou horou Fudži a byl to Earl Bamber v kokpitu modrého Cadillacu #2, kdo najel první do úvodní zatáčky. V sobotu získal premiérovou pole position ve WEC pro Cadillac Alex Lynn a jeho novozélandský parťák po zhasnutí červených světel uhájil vedení před dotírajícím Marcem Wittmannem. Německý tovární pilot BMW se po startu s vozem #15 dostal před Sébastiena Buemiho startujícího z druhé příčky s Toyotou #8.

Jenže závod se ani nestihl dostat do tempa a už musel na trať safety car po velké katastrofě vozů Ferrari v nájezdu do druhého kola. Robert Kubica startoval do závodu se žlutým hypervozem 499P #83, který vyhrál předchozí podnik v Austinu, a na téměř kilometr a půl dlouhé rovince katastrofálně nedobrzdil do úvodní zatáčky. Polák tak spustil řetězovou reakci, sám narazil do Porsche #5, to poté roztočilo Ferrari #51, které se setrvačností ještě opřelo do jednoho ze dvou prototypů Alpine. Čtyři vozy tak hned na úvod nabraly velkou ztrátu a Kubica si ještě musel odpykat třicetisekundovou penalizaci stop and go. Šance „třiaosmdesátky“ na zopakování úspěchu z USA tak velmi rychle vzaly za své.

Po restartu závodu pokračoval na čele Cadillac před BMW #15, ale skvělý úvodní stint jel též Laurens Vanthoor za volantem Porsche #6. Belgičan z pátého místa na roštu postupně vystoupal až do nejlepší trojky. V dalším průběhu závodu se během pit stopů dostalo BMW před Cadillac a Bamber se chtěl po vyjetí zpět na trať rychle dostat zpátky před BMW. To se mu ale vymstilo. Bamber se při útoku dostal až za obrubník na výjezdu z první zatáčky, kde na jeho ostré vnější hraně prorazil pneumatiku. S defektem musel Novozélanďan neplánovaně do boxů a jeho modrý americký vůz vypadl z boje na čele. Definitivní konec Cadillacu přišel o několik hodin později, kdy byl za volantem opět Bamber. Vítěz Le Mans v souboji s jedním z Alpinů ztratil kontrolu nad vozem a skončil v bariéře.

Boj o vítězství se tak v polovině závodu týkal bez Cadillacu už pouze Porsche #6, BMW #15, obou Toyot #7 a #8 a rovněž Ferrari #50. Italský tovární vůz se v jednu chvíli ocitl na čele pořadí, pak se ale před něj díky skvělé rychlé jízdě dostal německý veterán Andre Lotterer, který v kokpitu Porsche #6 vystřídal Laurense Vanthoora. Tento okamžik zhruba v polovině závodu se nakonec ukázal jako klíčový, protože od Lottererova převzetí vedení už Porsche #6 (vyjma zastávek v boxech) první místo nikomu nepřepustilo. Bývalého pilota Audi na poslední třetinu závodu následně vystřídal za volantem Kevin Estre, který dokázal odolat všem nástrahám a dovezl „šestku“ k vítězství! Její posádka se díky triumfu v Japonsku významně přiblížila k zisku titulu mistrů světa, v její prospěch totiž v celkovém pořadí zahrály ještě další okolnosti…

Ale popořadě. Za Porsche #6 dojelo do cíle na druhém místě BMW #15 posádky Raffaele Marciello, Dries Vanthoor, Marco Wittmann. Bavorská automobilka se tak dočkala premiérového pódia ve WEC s vozem M Hybrid V8 a další premiéra se v cíli odehrála i na místě třetím. Mick Schumacher jel v závěrečných desítkách minut fantastické tempo se svým Alpinem A424 #36, předjel několik soupeřů a defacto sám vybojoval premiérové pódium ve WEC pro letos nový prototyp francouzské stáje. Spolu se synem legendy F1 vystoupili na třetí nejvyšší stupínek na pódiu ještě jeho francouzští parťáci Nicolas Lapierre a Matthieu Vaxiviere. Velká radost panovala po závodě i ve francouzském táboře, po sérii utrápených závodů totiž dojel na velmi dobrém čtvrtém místě do cíle Peugeot 9X8 #93 posádky Mikkel Jensen, Nico Müller, Jean-Eric Vergne.

V horor se naopak závěr závodu na domácí trati ve Fudži proměnil pro obě Toyoty. Kamuj Kobajaši finišoval s vozem #7 a před závodem čerstvě osmatřicetiletý Japonec spolu s Nyckem de Vriesem pomýšlel na prohánění jezdců Porsche a boj o titul. Jenže Kobajaši podcenil souboj s Mattem Campbellem v Porsche #5 a způsobil vzájemnou kolizi, na kterou oba vozy doplatily odstoupením. Ve hře o pódium tak zůstávala alespoň sesterská Toyota #8, jenže ta dostala trest v podobě průjezdu skrz boxy za nerespektování modrých vlajek. Na trojici Sebastien Buemi, Rjo Hirakawa, Brendon Hartley tak nakonec zbylo až desáté místo. Hned před „osmičkou“ dojelo do cíle deváté Ferrari #50 trojice Fuoco, Molina, Nielsen, které v závěru rovněž rychle ztrácelo tempo, z čehož se radovali hlavně jezdci vítězného Porsche #6.

Právě posádky Toyoty #7 a Ferrari #50 měly být pro posádku „šestky“ tou největší konkurencí v boji o světový titul, po závodě ve Fudži jsou však piloti německé značky jen malý krůček od korunovace. Estre, Lotterer a Vanthoor mají na kontě 150 bodů a mají náskok 35 bodů na Fuoca, Molinu a Nielsena. V Bahrajnu bude ve hře ještě 39 bodů, šance jezdců Ferrari tak už leží pouze v rovině teorie a piloti Toyoty jsou po odstoupení ve Fudži zcela ze hry. Mnohem zajímavější to naopak bude při finále sezony 2. listopadu v Bahrajnu v boji o titul mezi značkami, kde má Porsche na Toyotu pouze desetibodový náskok. Ve Fudži už se ovšem rozhodlo o tom, že světový pohár pro soukromé týmy třídy Le Mans Hypercar vyhrála stáj JOTA Sport s vozem Porsche #12.

V kategorii LMGT3 vyhráli předposlední závod sezony Davide Rigon, Thomas Flohr a Francesco Castellacci s vozem Ferrari 296 GT3 #54. Stejná trojice se ve Fudži radovala i loni, letos ovšem pro Ferrari získala první vítězství ve WEC s novým vozem 296 GT3. Místo druhé získali Klaus Bachler, Alex Malykhin a Joel Sturm s vozem Porsche 911 GT3 R #92 a zajistili si tak pro sebe i tým Manthey titul šampionů LMGT3. Na třetí místo se ve Fudži dostal spolu s parťáky Maximem Martinem a Ahmadem al Harthym devítinásobný mistr světa silničních motocyklů Valentino Rossi. Trojice se tradičně střídala v BMW M4 GT3 #46 továrního týmu WRT.

Sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC vyvrcholí osmihodinovým závodem v Bahrajnu 2. listopadu.