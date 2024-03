Porsche ovládlo úvod sezony WEC! Vergne prožil katarskou tragédii

Na papíře to může vypadat jako snadné vítězství pro Porsche, v posledních minutách závodu se ale na trati, která bude za týden hostit start sezony MotoGP, odehrávalo drama na několika frontách.

V závodě na 335 kol (nebo limit 10 hodin) kroužil během poslední hodiny neohroženě na čele Francouz Kevin Estre s vozem Porsche #6. Zkušený pilot však o vedení málem přišel ve chvíli, kdy objížděl vnitřkem pomalejší Lexus GT3. Při Estreho riskantním manévru došlo ke kontaktu, který Porsche odneslo poškozením levé strany karoserie.

Estre tak musel několik kol před koncem ještě jednou neplánovaně do boxů, aby mechanici na jeho Porsche dolepili samolepku se startovním číslem. Tu musí mít vozy podle pravidel na obou stranách karoserie až do cíle závodu. Díky velkému náskoku na druhého Jeana-Erica Vergneho v Peugeotu 9X8 #93 ale Estre udržel první pozici.

V posledních čtyřech kolech se tak schylovalo pouze k boji o druhé místo, které měl Vergne hájit před Callumem Ilottem v soukromém Porsche #12 stáje JOTA Sport a Mattem Campbellem za volantem druhého továrního Porsche #5. Jezdci Porsche ale nakonec na francouzského pilota Peugeotu vůbec útočit nemuseli, speciál 9X8 totiž bývalému pilotovi stáje Toro Rosso necelá dvě kola před koncem vypověděl službu.

„I have no power,“ řekl pouze Vergne do vysílačky a celému paddocku oživil vzpomínky na tragický konec Toyoty v Le Mans 2016 pár minut před koncem na vítězství rozjetého závodu. V garáži Peugeotu zavládla velká frustrace a Vergnemu se v očích v helmě zrcadlilo velké zklamání. Vždyť Peugeot jel poslední závod se současnou specifikací vozu a francouzský tým měl na dosah druhé pódium ve WEC. Nakonec z toho bylo ale až sedmé místo.

Nabídnuté šance se tak plně chopilo Porsche. První místo získal tovární prototyp 963 LMDh #6 v barvách stáje Penske s posádkou Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor, druzí skončili Callum Ilott, Norman Nato a Will Stevens se soukromým Porsche britské stáje JOTA a druhý tovární vůz stáje Penske #5 dojel po startu z pole position na třetí pozici. V jeho kokpitu se střídali Matt Campbell, Michael Christensen a Frederic Makowiecki.

Pro tým Penske a model Porsche 963 LMDh to bylo premiérové vítězství ve WEC a skvělé navázaní na lednový triumf v rámci amerického závodu Rolex 24 at Daytona. Tým JOTA Sport se pak radoval z prvních stupňů vítězů v celkovém pořadí závodu WEC.

Čtvrtý dojel jediný tovární Cadillac ve startovním poli devatenácti hypervozů, páté skončilo zákaznické Ferrari #83 i s Robertem Kubicou v posádce a až šestá byla nejlepší Toyota. Mistrovský tým z loňské sezony se i vinou nepříznivě nastaveného Balance of Performance v Kataru trápil, sedmé místo pro něj získala posádka Nyck de Vries, Kamuj Kobajaši, Mike Conway. Druhý vůz #8 skončil až desátý.

Ve třídě LMGT3 získal vítězství zkušený tým Manthey s vozem Porsche 911 GT3 R #92 (Malykhim / Sturm / Bachler), čímž byla zvýrazněna dominance německé značky nad katarským podnikem. Devítinásobný mistr světa silničních motocyklů Valentino Rossi skončil při debutu ve WEC na čtvrtém místě v LMGT3 s vozem BMW M4 GT3 #46, ve kterém se střídal ještě s Maximem Martinem a Ahmadem Al Harthym.

Sezona WEC bude pokračovat šestihodinovým závodem v Imole 21. dubna.