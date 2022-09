Porsche oficiálně potvrdilo, že s Red Bullem se do F1 nevrátí

Porsche dnes oficiálně potvrdilo, že se v roce 2026 nevrátí do formule 1 jako dodavatel pohonných jednotek s Red Bullem

Několik týdnů se spekulovalo, že jednání mezi Porsche a Red Bullem, která už byla téměř hotová, ztroskotala. Porsche to dnes potvrdilo. V roce 2026 se do královny motorsportu s rakouskou stájí nevrátí.

Porsche potvrdilo, že s Red Bullem jednalo několik měsíců. „Obě společnosti nyní společně dospěly k závěru, že tato jednání již nebudou pokračovat,“ uvedlo Porsche.

„Předpokladem vždy bylo, že partnerství bude založeno na rovnocenném základě, který bude zahrnovat nejen partnerství v oblasti motoru, ale také tým. Toho nebylo možné dosáhnout. S dokončenými změnami pravidel zůstává závodní série pro Porsche stále atraktivním prostředím, které bude i nadále sledováno.“

Alternativy

Porsche by mohlo koupit AlphaTauri, ale to je spíše úvaha, která nyní zřejmě není na stole a je otázkou, do jaké míry je reálná. Pokud si bude Red Bull vyrábět pohonné jednotky sám, budou se mu dva týmy hodit (více dat apod.).

Další možností je jednání s McLarenem, který se ale asi také nebude chtít vzdát nezávislosti a to ani kvůli tomu, že by se ze zákazníka stal továrním týmem se solidním finančním zázemím. Vyloučit nemůžeme samozřejmě ani Williams.

Se zajímavou úvahou přišel novinář Chris Medland. Porsche by mohl oslovit Michael Andretti, který chce vstoupit do F1. Spojení s Porsche by mu mohlo vstup výrazně usnadnit. Zatímco o 11. tým není ze strany F1 zrovna velký zájem, o vstup Porsche F1 velmi stojí.

Pro Red Bull je situace jednodušší. V Milton Keynes věří, že si dokáží celou pohonnou jednotku postavit sami. Vyloučit nelze ani spojení s Hondou, která ale nebude chtít být jen partnerem s nálepkami na motoru.

Japonci si chtěli vždy pohonné jednotky vyrábět sami a to v Japonsku. Teoreticky by mohla Honda vyrábět jen hybridní část, což by zapadalo do jejich plánů na elektrifikaci, kvůli které konec konců z F1 „odešla“.