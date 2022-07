Porsche kupuje polovinu Red Bullu. Čeká se už jen na tiskovou zprávu

V případě Audi jsou parametry vstupu stále zahaleny mlhou. Očekává se, že by automobilka mohla postupně koupit většinový podíl v Sauberu.

U Porsche už delší dobu víme, že se stane partnerem Red Bullu. Tým bude nejspíše prostřednictvím své nové firmy vyrábět spalovací motory, Porsche pomůže s hybridní částí.

Ale už nějaký pátek se zejména v německých médiích spekuluje, že Porsche koupí v Red Bullu podíl. A nyní je to v podstatě oficiální. Podle Motorsport Total to říkají zprávy z Maroka. Co s tím má společného africká země?

Firmy Porsche a Red Bull musely svůj společný projekt oznámit antimonopolním úřadům a to mimo jiné v přibližně 20 zemích mimo Evropskou unii. Například marocké právní předpisy stanoví, že tyto žádosti podléhají po schválení povinnosti zveřejnění. A k tomu už v případě dohody Porsche a Red Bullu došlo.

Nyní se tak čeká už jen na tiskovou zprávu. A ta přijde později, než měla. Podle všeho si obě značky plánovaly oznámení na Grand Prix Rakouska. Pravidla okolo pohonných jednotek pro rok 2026 však Světová rada motorsportu 29. června neschválila, a tak se oznámení odložilo.