Porod v bolestech. F1 opět diskutovala o nových motorech. Přijdou později

V Monze proběhlo další jednání o nových pohonných jednotkách, které mají „v budoucnu“ nahradit ty současné. Diskutuje se nejen o technické stránce ale samozřejmě také o finančním rámci a podmínkách pro nováčky. Nové pohonné jednotky mají být levnější – což by mohlo přilákat i nové výrobce.

Konec konců na schůzce jsou přítomni. Kromě výrobců, kteří budou na startovním roštu také v příštím roce, a úmyslně to píšeme takto, se jednání účastní také Audi a Porsche. Podle Auto Motor und Sport překvapivě dorazil také zástupce Hondy. Japonci na konci roku končí, aby se mohli soustředit na elektrifikaci svého byznysu, ale patrně mají zájem vědět, jak bude vypadat F1 za pět let. Ano, nové pohonné jednotky nepřijdou v roce 2025, jak se původně plánovalo, ale o rok později.

Na jednáních byla dlouho patová situace. Zájmů, názorů a pohledů na nové pohonné jednotky je zkrátka mnoho a kompromis není snadné najít. Podle Auto Motor und Sport se však objevují náznaky průlomu.

Hodně se diskutovalo o počtu válců. Nakonec se zřejmě zůstane u šestiválce. Údajně se plánuje standardizovaný blok. Prostor pro vývoj bude pouze v oblasti hlavy válců a spalování. To snižuje překážky pro nové zájemce.

Konec MGU-H?

Jak už jsme uvedli, diskutuje se také o finančním rámci. Cílem je výrazné snížení nákladů. Cena jedné pohonné jednotky se sníží ze dvou milionů dolarů na méně než jeden milion.

Můžete diskutovat o materiálech, standardizaci apod., ale je zřejmé, že při zachování současné podoby pohonné jednotky je výraznější snížení nákladů obtížné.

Život by byl mnohem jednodušší, kdyby zmizel „horký motorgenerátor“. MGU-H je ztělesněním vysoké inženýrské dovednosti, ale pro sériovou výrobu není udržitelný ani relevantní, protože vyžaduje obrovské úsilí při testování na testovacích stolicích. Pravděpodobnost, že se někdy objeví v sériově vyráběném autě, je v podstatě nulová. A tak i jeho zastáncům docházejí argumenty. Mercedes a Renault údajně již nechtějí zůstat u MGU-H za každou cenu.

Méně je někdy více

Spalovací motor ztratí výkon. Jednak kvůli plánovanému zjednodušení, jednak kvůli nižší energetické hustotě syntetických paliv nebo biopaliv.

F1 chce se zavedením nových pohonných jednotek používat 100 % udržitelná paliva. Má to své výhody i nevýhody. Dobrou zprávou je, že to přináší určitou svobodu, protože již není nutné otrocky dodržovat limit průtoku paliva, který je se zavedením hybridních pohonných jednotek stanoven na 100 kg/h. Pokud bude palivo neutrální z hlediska emisí oxidu uhličitého, nebude hrát spotřeba tak velkou roli.

Ztrátu výkonu tak lze částečně kompenzovat vyšší spotřebou i větším množstvím elektrické energie. V ideálním případě by se měl výkon zvýšit ze 120 na 350 kilowattů.

Rekuperace výhradně na zadní nápravě by představovala problém z hlediska jízdní dynamiky. Proto se v současné době stále více výrobců smiřuje s myšlenkou rekuperace energie také na přední nápravě. Když už by se k tomu přistoupilo, mohly by mít vozy F1 pohon na všech čtyřech kolech. Většina výrobců to však odmítá, protože by to přineslo zvýšení hmotnosti.

Rozpočtový strop a „nováček z Milton Keynes“

Současný rozpočtový strop se na výrobce nevztahuje. V budoucnu se to však má změnit. Kromě výše rozpočtového stropu se také diskutuje o tom, jak lze nováčkům pomoci rychle vyrábět konkurenceschopné motory. Toho lze dosáhnout pouze dočasným navýšením rozpočtového rámce a větším počtem testů.

Jablkem sváru by se mohl stát Red Bull. Ten si nedávno založil vlastní firmu, která bude vyrábět pohonné jednotky Honda po odchodů Japonců (i když příští rok to ještě nebude, výrobu zajistí Honda).

Red Bull Powertrains se považuje za nováčka, protože v roce 2026 bude poprvé vyvíjet vlastní motor. Pokud se koncepce motoru radikálně změní, nebudou moci převzít mnoho znalostí Hondy.

Mercedes, Renault a Ferrari žádost Red Bullu kategoricky odmítají. Podle jejich názoru bude oddělení pohonných jednotek z Milton Keynes za pět let patřit mezi zavedené hráče, a proto by nemělo využívat žádných úlev.