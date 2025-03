Porcování koláče. Kolik peněz z komerčních práv týmy dostanou?

Formule 1 vydělává především na příjmech z komerčních práv (televize musí platit za práva F1 vysílat) a na poplatcích od okruhů. Část peněz si ponechá Liberty Media, zbytek se rozděluje mezi týmy.

Klíč je předmětem Concordských dohod. Legendární smlouvy jsou pojmenovány podle náměstí v Paříži, na kterém sídlí Mezinárodní automobilová federace. Place de la Concorde lze přeložit jako Náměstí Svornosti, což je docela symbolický název. Smlouvy ale spíše než vztah k FIA řeší komerční stránku věci.

Smlouvy jsou neveřejné, ale občas se z nich něco dostane na veřejnost. Díky účetní uzávěrce Libety Media je také známo, kolik peněz putuje nebo spíše bude putovat týmům.

Web The Race tak dal všechny střípky dohromady a uveřejnil, na kolik si týmy letos přijdou.

Pořadí v Poháru konstruktérů hraje důležitou ale ne rozhodující roli. McLaren sice vloni vyhrál, paradoxně je ale v příjmech až na čtvrtém místě. Platí totiž cenu za neúspěchy z předešlých let.

Kus koláčů už někdo snědl

Kus koláče dostane jako první Ferrari. Italská stáj je ve F1 od začátku. Je to legendární tým, jehož slávu a zásluhy asi nelze zpochybnit. Dostává za to 5 % z příjmů. Pokud ale suma překročí 1,6 miliardy, dostane Ferrari ještě 10 % z toho, co bude nad tento limit. K tomu vloni nedošlo – mezi týmy se rozdělilo 1,266 miliardy dolarů.

Druhý bonus se rozděluje mezi týmy podle výsledků v předešlých 10 letech. Za vítězství v Poháru konstruktérů jsou 3 body, za druhé místo 2 body a za třetí místo je 1 bod. Alespoň jeden bod má polovina startovního pole – Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren a Williams (v tomto pořadí).

Mercedes má 24 bodů, ale McLaren jen 4 body – tři za loňské vítězství a jeden za třetí místo v roce 2020. Za jeden bod je 4,22 milionu dolarů. Mercedes si tak vydělal díky 24 bodům 101 milionů dolarů, McLaren necelých 17 milionů.

Zbývajících asi 945 milionů se rozdělí podle pořadí v Poháru konstruktérů. McLaren bral 132,9 milionu, poslední Sauber 57,9 milionu.

Příjmy z komerčních práv (miliony USD)