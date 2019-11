Porážka Leclerca v šampionátu není pro Vettela klíčová

Pokud by Vettel skončil na konci sezóny za Leclercem, bylo by to podruhé v jeho kariéře, kdy ho porazil týmový kolega. Poprvé se tak stalo v roce 2014, kdy skončil v Red Bullu za Danielem Ricciardem.

„Není tak důležité,“ řekl Vettel. „Abych byl upřímný, není tak důležité skončit před Charlesem. Myslím, že je důležitější dokončit co nejvýše.“

„Je zřejmé, že první dvě pozice jsou už mimo dosah a třetí je tak ta, o kterou Max a já usilujeme.“

„Pro mě je velmi důležité udělat vše, co je v mých silách, abych získal tolik bodů, kolik potřebuji, nebo tolik bodů, kolik jen mohu a uvidíme, kde skončím.“

„Myslím, že to, co si tým také zaslouží, je dokončit sezónu ve velkém stylu. Snažíme se o to, abychom měli dva skvělé závody.“

Foto: Getty Images / Charles Coates