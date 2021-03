Porazit Ferrari? Nevnímám to jako pomstu, říká Vettel

Když se řekne Aston Martin, spoustě lidí se vybaví James Bond. Ve F1 jezdil Red Bull se speciálními nálepkami při příležitosti závodu číslo 1007. Sponzorem byl tehdy Aston Martin, který má teď ve formuli 1 vlastní tým a u Jamese Bonda zůstal. Při prezentaci se objevil Daniel Craig a průvodkyní byla herečka Gemma Arterton, která si zahrála v bondovce Quantum of Solace.

Sebastian Vettel každý rok svůj vůz pojmenuje. Inspiruje se letos ve světě bondovek?

„Problém je, že zatím nevím,“ reagoval Vettel pro Top Gear na dotaz, jak se bude jeho letošní vůz jmenovat.

„Přemýšlím o tom a hraji si s tématem Jamese Bonda. Je to zábavná věc a vždy to bylo ženské jméno, takže se podíváme na všechny Bond girl, abychom zjistili, která z nich je nejlepší. Měli bychom si se všemi promluvit, ale některé z nich jsou ve věku mé babičky.“

Vettel uvedl, že dohoda s týmem byla poměrně snadná. „Měli jsme opravdu dobrý, otevřený a upřímný rozhovor. Představili mi svou vizi a svůj pohled na tým. Velmi rychle jsme se dostali do bodu, kdy jsme si řekli ‚dobře, udělejme to‘. Jednání o smlouvě a vše okolo bylo velmi jednoduché. Většinou jde o plat, to bylo vyřešeno jako první, žádný problém tam nebyl. Důvod, proč to říkám, je ten, že největším hnacím motorem byla ve skutečnosti vize a motivace projektu, návrat Astonu Martin, růst týmu. Myslím, že je to všechno velmi vzrušující.“

Vloni skončil tým ještě pod názvem Racing Point na čtvrtém místě, ale nebýt odečtených bodů za porušení sportovních pravidel, obsadil by třetí příčku. Kromě toho dokázal vyhrát. Cíle pro letošní rok Vettel stanovovat nechce.

„Ano, tým skončil loni čtvrtý a možná měl skončit třetí, takže to je zřejmý cíl. Pokud jde o mě, jsem nový, neznám tým, auto ... je trochu těžké něco říct. Ale obvykle po několika závodech víte, kde jste, takže si myslím, že musíme být trpěliví. Musíme se soustředit na sebe a nestarat se o věci, které nemáme pod kontrolou.“

Nedívám se na to jako na pomstu, nemotivuje mě to.

Vettelovi prý nezáleží na tom, zda na trati porazí Ferrari. „Bude se cítit dobře, pokud se nám bude dařit. Je zřejmé, že chceme skončit vpředu, ale chceme skončit před všemi. Nezáleží tedy na tom, jakou barvu máme za sebou, záleží na tom, kdo je před námi. Nedívám se na to jako na pomstu, nemotivuje mě to.“