Porazil jen Latifiho. Rozhodl jsem se smát, protože se mi nechce plakat, říká Ricciardo

Daniel Ricciardo má za sebou další špatný závod. V USA porazil jen Latifiho. Skončil dokonce za Alonsem, který měl nehodu a dostal 30sekundovou penalizaci.

„Letos se až příliš často stává, že na začátku závodu, tak v 8. nebo 10. kole, vím, jak bude zbytek dne probíhat,“ řekl Ricciardo. „Můžete cítit a také vidět, co ostatní auta kolem dokážou a co já prostě neumím. Kdybych věděl v čem byl problém, byl by letošní rok lepší.“

„Ale nejsou to tři nebo čtyři desetiny, i to by bylo hodně. Pamatuji si, když jsme byli týmovými kolegy s Maxem, tak kdybych ztrácel tři nebo čtyři desetiny, házel bych věci po svém pokoji. Ale ztrácím sekundy a to je fakt hodně. Je to bizarní.“

„Zajedu v kole zelené časy, což znamená osobní maxima, ale další kolo je o tři nebo čtyři desetiny pomalejší. Moje nejlepší kolo není konkurenceschopné, ale nedokážu ho ani udržet.“

„Loňský rok byl boj, ale teď, když se ohlédnu za loňským rokem, tak si říkám, že to bylo ve srovnání s tímhle vlastně docela dobré. Rozhodl jsem se smát, protože se mi opravdu nechce plakat.“

„V posledních třech závodech ještě udělám, co bude v mých silách, ale teď jsem v bodě, kdy už nebudu doufat, přemýšlet ani nic očekávat. Bude to úžasných posledních pár závodů, udělám, co bude v mých silách, ale dny jako ten dnešní ve vás tak trochu zanechají pocit bezmoci.“