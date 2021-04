Porazil by dnešní Alonso mladého Alonsa? Webber začíná pochybovat

„Jsem Fernandův velký fanoušek a on to ví,“ řekl Webber pro španělský deník Marca.

„Když se jmenujete Alonso, Schumacher, Lauda ... návraty mohou být složité. Ukázalo se to v mnoha sportech. Nepochybuji o Fernandově motivaci. Je mimořádný, všestranný, dokáže jezdit s různými typy aut, ale formule 1 nerozumí trpělivosti. Je to vrchol, nemůžete se jen omluvit a říct, že potřebujete více času. Proč? Protože ve F1 musíte být vždy připraveni a on to ví. To je moje pochybnost.“

„Může dnešní Fernando porazit 25letého Fernanda? To je ta otázka. Je stejně dobrý, má více zkušeností, ale ... je opravdu tak rychlý, tak odvážný? Je to otázka, na kterou může odpovědět jen on.“

„Podívejte se na Valentina Rossiho. Nerad ho vidím takhle trpět. Víme, že to může zvrátit, protože mu věříme, ale stopky nikdy nelžou. Realita je neúprosná.“

Webber také okomentoval souboj o titul. „Myslím, že Hamilton v prvních dvou závodech Mercedes trochu podržel. Auto není zdaleka snadné, ale Lewis dosáhl výsledků a dokonce vede světový šampionát. Ve Verstappenovi má ale tvrdého protivníka. Všichni jsme fanoušci Maxova stylu, sledování jeho závodění je neuvěřitelně velkolepé, což je přesně to, co požadujeme od jezdce F1. Jsou to dva gladiátoři a to je to, co tento sport potřebuje, intenzivní rivalita... a podle mého názoru přijde chvíle, kdy se to mezi nimi vyostří. V tuto chvíli si spolu rozumí a vzájemně se hodně respektují, ale během sezóny...“

Řeč přišla i na Sebastiana Vettela. „Myslím, že jeho sebedůvěra je teď neuvěřitelně nízká. Jeho pobyt ve Ferrari mu nevyšel.“

„Myslím, že pravidla ohledně těchto aut Sebastianovi příliš nesedí. Nejsou to vozy podle jeho gusta. Má rád auta se silnou přilnavostí, se silným přítlakem... a je to velmi citlivý jezdec, má hodně citu pro auto. Vzpomeňte si na Monzu v dešti s Toro Rosso. Bylo to neuvěřitelné. Nechal tehdy všechny za sebou. Ale když je menší přilnavost, s Pirelli ... auta vám teď dávají menší sebevědomí a pravidla mu nevyhovují. Dělá mu to problémy, ale ono je to o tom být dobrý bez ohledu na pravidla. Podívejte se na Hamiltona, je vždy silný.“

„Lidé si myslí, že mi dělá radost ho vidět takhle, ale nedělá. Chci vidět, jak se mu daří, protože je divné ho vidět tak odlišného od toho, kým byl.“