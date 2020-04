Pořádně jsem se zapotil, říká Leclerc o prvním vítězství ve virtuálním závodě

V průběhu původně plánových závodních víkendů pořádá formule 1 virtuální závody. Ve Vietnamu se jet nemohlo, protože v loňské verzi oficiální hry samozřejmě nebyl. Závod se tak odjel v Albert Parku a vyhrál ho Charles Leclerc.

Monačan porazil i řadu svých skutečných soupeřů z F1 nebo bývalých jezdců: George Russella, Alexandra Albona, Antonia Gionvinazziho, Jensona Buttona, Stoffela Vandoorna a Johnyho Herberta.

„Snadné? Samozřejmě, že ne, bylo to neuvěřitelně těžké,“ popisuje Leclerc. „Sedíme na židli, takže neexistují žádná přetížení, které máme ve skutečném autě, ale potím se jako blázen. Svaly nebolí, ale požadovaná koncentrace znamená, že se hodně potím, protože jsem se velmi snažil. Byl to skvělý závod.“

Leclerc je přitom nováček. Trénovat začal týden před závodem. Recept na úspěch, který znamenal rozdíl oproti soupeřům, je prý docela jednoduchý.

„Neměli dělat chyby! Bylo to těžké, všichni byli velmi rychlí a myslím, že jsme před závodem všichni věděli, že vyhraje ten, co udělá nejméně chyb, protože jsme měli všichni podobné tempo. Jsem tedy spokojený.“

„Před osmi dny jsem dostal hru, víceméně to bylo minulou neděli a investoval jsem do toho dost hodin. Nevím kolik, ale alespoň pět hodin každý den a na konci týdne jsme se rozhodli George, Alex a já spojit a streamovat vše, takže to byla dobrá zábava. Budeme v tom pokračovat.“

Dalším závodem je Čína 19. dubna. Leclerc věří, že se opět zúčastní, ale hlavní slovo bude mít Ferrari.

„Nejsem manažer týmu, nevím, jestli mě vezmou znovu, ale výsledek je dobrý, takže doufám, že jsou s mým výsledkem spokojeni a znovu mě vezmou.“

Foto: Getty Images / Clive Mason