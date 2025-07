Poradit se s Neweym ohledně letošního vozu je podle Alonsa nemožné. Vždy uteče do jiné kanceláře, tvrdí

Když bylo vloni v září potvrzeno, že se legendární konstruktér Adrian Newey od března letošního roku stane novou posilou Astonu Martin, dalo se předpokládat, že se nejúspěšnější designér vozů F1 v historii bude od počátku zaměřovat především na vůz pro rok 2026.

Důvod byl dopředu zřejmý – blížící se příchod nových technických pravidel od sezony 2026.

Pilot Astonu Martin Fernando Alonso nyní nicméně naznačil, že je v tomto ohledu Newey opravdu velmi striktní a že nemá zájem zasahovat do vývoje letošního monopostu ani v minimální míře.

„Je velmi motivovaný. Pravdou ale je, že se zdá, že ho letošní vůz příliš nezajímá. Kdykoliv se ho zeptáme na něco ohledně letošního vozu, nebo jak něco vylepšit, sebere se a odejde do vedlejší kanceláře,“ popsal Alonso pro streamovací platformu DAZN během víkendu v Silverstone.

Navzdory Neweymu nicméně vývoj vozu AMR25 i nadále pokračuje. Stáj ze Silverstone například v Imole nasadila novou podlahu, která Astonu Martin v kombinaci s dalšími novinkami dopomohla k tomu, že nyní opět pravidelně boduje.

„Při současném stavu startovního pole, kdy je pět nebo šest vozů v rozmezí dvou desetin, je každá desetina, nebo dokonce i její půlka, cenná. Také to ukazuje, že tým stále tlačí na pilu. Nejsme spokojeni s tím, že jsme uvízli ve středu pole. Chceme se do konce roku co nejvíce přiblížit top týmům,“ podotkl podle webu Motorsport.com dvojnásobný mistr světa.