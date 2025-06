Pořadí po prvním kole nebude tak rozhodující, myslí si Stella

Očekávají se dvě zastávky v boxech. Většina jezdců nejspíše nasadí kombinaci měkkých a středních pneumatik.

„Zvlášť tady v Barceloně, s takovou mírou degradace pneumatik, jakou tu máme, si myslím, že pořadí po prvním kole nebude až tak rozhodující,“ řekl Andrea Stella pro Viaplay.

„Pokud někdo zvládne lépe řídit degradaci pneumatik, zvládne jet pár kol déle v prvním stintu a pak možná ještě pár kol déle ve druhém, může zaútočit na konci závodu.“

Podobně to vidí také Piastri. Ten bude rád, když bude po prvním kole první. V minulosti jsme v Barceloně viděli dobré starty jezdců z nižších pozic.

„Snažit se dobře odstartovat a udržet si vedení je asi dobrý nápad, ale zítra v tom bude hrát roli i strategie,“ řekl Piastri, kterého cituje RaceFans, po kvalifikaci.

„Včerejší dlouhé jízdy byly myslím pro všechny dost bolestivé. Tento závod bude jiný než většina, které jsme letos jeli. Snad i trochu jiný než minulý víkend.“

„Myslím, že to bude stále zajímavý závod a nebude to tak jednoduché jako získat vedení hned na startu a pak si jen dojet pro vítězství. Bude to výzva – správa pneumatik, správné načasování zastávek. Bude se toho dít hodně.“